Actualizan Lista de 70 Hospitalizados Por Accidente de Tren Interoceánico; Revisa Dónde Están

La Segob difundió la lista de 70 personas lesionadas en descarrilamiento del Tren Interoceánico y en qué hospitales están; publicó el número de teléfono para que familiares establezcan contacto

La Secretaría de Gobernación actualizó la lista de las 70 personas que permanecen hospitalizadas hasta la noche de este 28 de diciembre, debido a las lesiones que sufrieron por el descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca.

En un breve comunicado, la dependencia federal señaló a qué números se pueden comunicar los familiares.

Teléfono al que pueden comunicarse familiares de las víctimas: 55 2230 2106

Se trata de los siguientes lesionados:

  1. Abigail Lizarraga Arias, 34 años – Hospital de Juchitán
  2. Abril Solorzano Cruz, 12 años – Hospital de Juchitán
  3. Akwjo Salazar Rodríguez, 72 años – Hospital de Juchitán
  4. Calli Santiago Antonio, 18 años – Hospital de Juchitán
  5. Elidia de la Cruz López, 66 años – Hospital de Juchitán
  6. Gilberta Josefina Calvo Vásquez, S/D – Hospital de Juchitán
  7. Jorge Alberto Hernández, 29 años – Hospital de Juchitán
  8. Liliana del Carmen González Cruz, 30 años – Hospital de Juchitán
  9. Livia A. Alvarado, 73 años – Hospital de Juchitán
  10. Luis Augusto Kat Canto, S/D – Hospital de Juchitán
  11. María Fernanda Serrano Moreno, 13 años – Hospital de Juchitán
  12. Martha Lidia Santiago Antonio, 42 años – Hospital de Juchitán
  13. Mellani Zaragoza Medina, 17 años – Hospital de Juchitán
  14. Miguel Ángel Fabre Bajaron, 44 años – Hospital de Juchitán
  15. Nahomi Katherine Ríos Vásquez, 21 años – Hospital de Juchitán
  16. Nelli Rosario Arana Serrano, 57 años – Hospital de Juchitán
  17. Patricia Castro Sánchez, 23 años – Hospital de Juchitán
  18. Tiare Deyanira Mendoza Hernández, 33 años – Hospital de Juchitán
  19. Ulises Jauregui García, 51 años – Hospital de Juchitán
  20. Uriel Castillejos Cruz, 20 años – Hospital de Juchitán
  21. Víctor Ventral Ordóñez, 18 años – Hospital de Juchitán
  22. Ximena Ríos, 9 años – Hospital de Juchitán
  23. Ariadna Hernández Hernández, 33 años – Hospital General de Salina Cruz
  24. Ian Oswaldo López Hernández, 12 años – Hospital General de Salina Cruz
  25. Ana Guadalupe Fabre Pasaron, 48 años – Hospital Ixtepec
  26. Axel Eduardo Antonio Fabre, 16 años – Hospital Ixtepec
  27. Carla Valeria Sánchez Cheng, 22 años – Hospital Ixtepec
  28. Claudia Cruz Alcántara, 47 años – Hospital Ixtepec
  29. Ereida López Ordaz, 54 años – Hospital Ixtepec
  30. Felipe Calvo Chiapas (Chiapas) (Chiñas), 33 años – Hospital Ixtepec
  31. Guadalupe Ruiz Zambrano, 78 años – Hospital Ixtepec
  32. Gustavo Alejandro Del Toro González, 36 años – Hospital Ixtepec
  33. Itza Julisa Márquez Alejo, 21 años – Hospital Ixtepec
  34. María del Carmen Chiñas Reyes, 55 años – Hospital Ixtepec
  35. Perla del Carmen Toledo Ávalos, 20 años – Hospital Ixtepec
  36. Alexia Cerquedo Mejía, 20 años – Hospital Rural Bienestar Matías Romero
  37. Alexis Iglesias Temichs, 20 años – Hospital Rural Bienestar Matías Romero
  38. Alexis Ríos Gallegos, 17 años – Hospital Rural Bienestar Matías Romero
  39. Alma Jasive Bemol Albores, 32 años – Hospital Rural Bienestar Matías Romero
  40. Alonso Ríos Gallegos, 11 años – Hospital Rural Bienestar Matías Romero
  41. Ashley Aylin Fabre Mingo, 13 años – Hospital Rural Bienestar Matías Romero
  42. Claudia Gallegos Castillo, 38 años – Hospital Rural Bienestar Matías Romero
  43. Dulce Nayeli López Morales, 31 años – Hospital Rural Bienestar Matías Romero
  44. Edwin Alan Gómez Falcón, 32 años – Hospital Rural Bienestar Matías Romero
  45. Emérit Daniel Ríos López, 8 años – Hospital Rural Bienestar Matías Romero
  46. Feliciano Cruz Benítez, 46 años – Hospital Rural Bienestar Matías Romero
  47. Flor Temichs Cinta, 47 años – Hospital Rural Bienestar Matías Romero
  48. Gustavo Ríos Ponce, 38 años – Hospital Rural Bienestar Matías Romero
  49. Indira Lara Pineda, 32 años – Hospital Rural Bienestar Matías Romero
  50. Itzel Sosa Carrasquedo, 30 años – Hospital Rural Bienestar Matías Romero
  51. Jeferson Javier Laureano Bemol, 11 años – Hospital Rural Bienestar Matías Romero
  52. Jesús Antonio Ángel Sánchez, 24 años – Hospital Rural Bienestar Matías Romero
  53. Joana Osorio Castro, 19 años – Hospital Rural Bienestar Matías Romero
  54. José Luis Fabre Pazarro, 37 años – Hospital Rural Bienestar Matías Romero
  55. José Matías Fabre Falcón, 7 años – Hospital Rural Bienestar Matías Romero
  56. Juan Daniel Ríos Ponce, 32 años – Hospital Rural Bienestar Matías Romero
  57. Juan Manuel Iglesias López, 45 años – Hospital Rural Bienestar Matías Romero
  58. Karla Mérida Leyva Castillejos, 73 años – Hospital Rural Bienestar Matías Romero
  59. Lindoro Hernández Ortiz, 78 años – Hospital Rural Bienestar Matías Romero
  60. María Eugenia Zaragoza Ceja, 72 años – Hospital Rural Bienestar Matías Romero
  61. Melani Arum Laureano Bemol, 7 años – Hospital Rural Bienestar Matías Romero
  62. Paola Laureano Bemol, 4 años – Hospital Rural Bienestar Matías Romero
  63. Regina Torres Castro, 3 años – Hospital Rural Bienestar Matías Romero
  64. Yuleni Vázquez Flores, 24 años – Hospital Rural Bienestar Matías Romero
  65. Domínguez Ramírez Ronaldo, 61 años – Tehuantepec
  66. Domínguez Rosales Libertad, 25 años – Tehuantepec
  67. Lara Pineda Alfonso, 26 años – Tehuantepec
  68. Moreno Vásquez Gabriela, 49 años – Tehuantepec
  69. Ortiz López Karla, 19 años – Tehuantepec
  70. Palacios Pacheco Efrén, 61 años – Tehuantepec

 

