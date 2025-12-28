Actualizan Lista de 70 Hospitalizados Por Accidente de Tren Interoceánico; Revisa Dónde Están
La Segob difundió la lista de 70 personas lesionadas en descarrilamiento del Tren Interoceánico y en qué hospitales están; publicó el número de teléfono para que familiares establezcan contacto
La Secretaría de Gobernación actualizó la lista de las 70 personas que permanecen hospitalizadas hasta la noche de este 28 de diciembre, debido a las lesiones que sufrieron por el descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca.
En un breve comunicado, la dependencia federal señaló a qué números se pueden comunicar los familiares.
Teléfono al que pueden comunicarse familiares de las víctimas: 55 2230 2106
Se trata de los siguientes lesionados:
- Abigail Lizarraga Arias, 34 años – Hospital de Juchitán
- Abril Solorzano Cruz, 12 años – Hospital de Juchitán
- Akwjo Salazar Rodríguez, 72 años – Hospital de Juchitán
- Calli Santiago Antonio, 18 años – Hospital de Juchitán
- Elidia de la Cruz López, 66 años – Hospital de Juchitán
- Gilberta Josefina Calvo Vásquez, S/D – Hospital de Juchitán
- Jorge Alberto Hernández, 29 años – Hospital de Juchitán
- Liliana del Carmen González Cruz, 30 años – Hospital de Juchitán
- Livia A. Alvarado, 73 años – Hospital de Juchitán
- Luis Augusto Kat Canto, S/D – Hospital de Juchitán
- María Fernanda Serrano Moreno, 13 años – Hospital de Juchitán
- Martha Lidia Santiago Antonio, 42 años – Hospital de Juchitán
- Mellani Zaragoza Medina, 17 años – Hospital de Juchitán
- Miguel Ángel Fabre Bajaron, 44 años – Hospital de Juchitán
- Nahomi Katherine Ríos Vásquez, 21 años – Hospital de Juchitán
- Nelli Rosario Arana Serrano, 57 años – Hospital de Juchitán
- Patricia Castro Sánchez, 23 años – Hospital de Juchitán
- Tiare Deyanira Mendoza Hernández, 33 años – Hospital de Juchitán
- Ulises Jauregui García, 51 años – Hospital de Juchitán
- Uriel Castillejos Cruz, 20 años – Hospital de Juchitán
- Víctor Ventral Ordóñez, 18 años – Hospital de Juchitán
- Ximena Ríos, 9 años – Hospital de Juchitán
- Ariadna Hernández Hernández, 33 años – Hospital General de Salina Cruz
- Ian Oswaldo López Hernández, 12 años – Hospital General de Salina Cruz
- Ana Guadalupe Fabre Pasaron, 48 años – Hospital Ixtepec
- Axel Eduardo Antonio Fabre, 16 años – Hospital Ixtepec
- Carla Valeria Sánchez Cheng, 22 años – Hospital Ixtepec
- Claudia Cruz Alcántara, 47 años – Hospital Ixtepec
- Ereida López Ordaz, 54 años – Hospital Ixtepec
- Felipe Calvo Chiapas (Chiapas) (Chiñas), 33 años – Hospital Ixtepec
- Guadalupe Ruiz Zambrano, 78 años – Hospital Ixtepec
- Gustavo Alejandro Del Toro González, 36 años – Hospital Ixtepec
- Itza Julisa Márquez Alejo, 21 años – Hospital Ixtepec
- María del Carmen Chiñas Reyes, 55 años – Hospital Ixtepec
- Perla del Carmen Toledo Ávalos, 20 años – Hospital Ixtepec
- Alexia Cerquedo Mejía, 20 años – Hospital Rural Bienestar Matías Romero
- Alexis Iglesias Temichs, 20 años – Hospital Rural Bienestar Matías Romero
- Alexis Ríos Gallegos, 17 años – Hospital Rural Bienestar Matías Romero
- Alma Jasive Bemol Albores, 32 años – Hospital Rural Bienestar Matías Romero
- Alonso Ríos Gallegos, 11 años – Hospital Rural Bienestar Matías Romero
- Ashley Aylin Fabre Mingo, 13 años – Hospital Rural Bienestar Matías Romero
- Claudia Gallegos Castillo, 38 años – Hospital Rural Bienestar Matías Romero
- Dulce Nayeli López Morales, 31 años – Hospital Rural Bienestar Matías Romero
- Edwin Alan Gómez Falcón, 32 años – Hospital Rural Bienestar Matías Romero
- Emérit Daniel Ríos López, 8 años – Hospital Rural Bienestar Matías Romero
- Feliciano Cruz Benítez, 46 años – Hospital Rural Bienestar Matías Romero
- Flor Temichs Cinta, 47 años – Hospital Rural Bienestar Matías Romero
- Gustavo Ríos Ponce, 38 años – Hospital Rural Bienestar Matías Romero
- Indira Lara Pineda, 32 años – Hospital Rural Bienestar Matías Romero
- Itzel Sosa Carrasquedo, 30 años – Hospital Rural Bienestar Matías Romero
- Jeferson Javier Laureano Bemol, 11 años – Hospital Rural Bienestar Matías Romero
- Jesús Antonio Ángel Sánchez, 24 años – Hospital Rural Bienestar Matías Romero
- Joana Osorio Castro, 19 años – Hospital Rural Bienestar Matías Romero
- José Luis Fabre Pazarro, 37 años – Hospital Rural Bienestar Matías Romero
- José Matías Fabre Falcón, 7 años – Hospital Rural Bienestar Matías Romero
- Juan Daniel Ríos Ponce, 32 años – Hospital Rural Bienestar Matías Romero
- Juan Manuel Iglesias López, 45 años – Hospital Rural Bienestar Matías Romero
- Karla Mérida Leyva Castillejos, 73 años – Hospital Rural Bienestar Matías Romero
- Lindoro Hernández Ortiz, 78 años – Hospital Rural Bienestar Matías Romero
- María Eugenia Zaragoza Ceja, 72 años – Hospital Rural Bienestar Matías Romero
- Melani Arum Laureano Bemol, 7 años – Hospital Rural Bienestar Matías Romero
- Paola Laureano Bemol, 4 años – Hospital Rural Bienestar Matías Romero
- Regina Torres Castro, 3 años – Hospital Rural Bienestar Matías Romero
- Yuleni Vázquez Flores, 24 años – Hospital Rural Bienestar Matías Romero
- Domínguez Ramírez Ronaldo, 61 años – Tehuantepec
- Domínguez Rosales Libertad, 25 años – Tehuantepec
- Lara Pineda Alfonso, 26 años – Tehuantepec
- Moreno Vásquez Gabriela, 49 años – Tehuantepec
- Ortiz López Karla, 19 años – Tehuantepec
- Palacios Pacheco Efrén, 61 años – Tehuantepec
