Actualizan Lista de 70 Hospitalizados Por Accidente de Tren Interoceánico; Revisa Dónde Están.

La Secretaría de Gobernación actualizó la lista de las 70 personas que permanecen hospitalizadas hasta la noche de este 28 de diciembre, debido a las lesiones que sufrieron por el descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca.

En un breve comunicado, la dependencia federal señaló a qué números se pueden comunicar los familiares.

Teléfono al que pueden comunicarse familiares de las víctimas: 55 2230 2106

Se trata de los siguientes lesionados:

Abigail Lizarraga Arias, 34 años – Hospital de Juchitán Abril Solorzano Cruz, 12 años – Hospital de Juchitán Akwjo Salazar Rodríguez, 72 años – Hospital de Juchitán Calli Santiago Antonio, 18 años – Hospital de Juchitán Elidia de la Cruz López, 66 años – Hospital de Juchitán Gilberta Josefina Calvo Vásquez, S/D – Hospital de Juchitán Jorge Alberto Hernández, 29 años – Hospital de Juchitán Liliana del Carmen González Cruz, 30 años – Hospital de Juchitán Livia A. Alvarado, 73 años – Hospital de Juchitán Luis Augusto Kat Canto, S/D – Hospital de Juchitán María Fernanda Serrano Moreno, 13 años – Hospital de Juchitán Martha Lidia Santiago Antonio, 42 años – Hospital de Juchitán Mellani Zaragoza Medina, 17 años – Hospital de Juchitán Miguel Ángel Fabre Bajaron, 44 años – Hospital de Juchitán Nahomi Katherine Ríos Vásquez, 21 años – Hospital de Juchitán Nelli Rosario Arana Serrano, 57 años – Hospital de Juchitán Patricia Castro Sánchez, 23 años – Hospital de Juchitán Tiare Deyanira Mendoza Hernández, 33 años – Hospital de Juchitán Ulises Jauregui García, 51 años – Hospital de Juchitán Uriel Castillejos Cruz, 20 años – Hospital de Juchitán Víctor Ventral Ordóñez, 18 años – Hospital de Juchitán Ximena Ríos, 9 años – Hospital de Juchitán Ariadna Hernández Hernández, 33 años – Hospital General de Salina Cruz Ian Oswaldo López Hernández, 12 años – Hospital General de Salina Cruz Ana Guadalupe Fabre Pasaron, 48 años – Hospital Ixtepec Axel Eduardo Antonio Fabre, 16 años – Hospital Ixtepec Carla Valeria Sánchez Cheng, 22 años – Hospital Ixtepec Claudia Cruz Alcántara, 47 años – Hospital Ixtepec Ereida López Ordaz, 54 años – Hospital Ixtepec Felipe Calvo Chiapas (Chiapas) (Chiñas), 33 años – Hospital Ixtepec Guadalupe Ruiz Zambrano, 78 años – Hospital Ixtepec Gustavo Alejandro Del Toro González, 36 años – Hospital Ixtepec Itza Julisa Márquez Alejo, 21 años – Hospital Ixtepec María del Carmen Chiñas Reyes, 55 años – Hospital Ixtepec Perla del Carmen Toledo Ávalos, 20 años – Hospital Ixtepec Alexia Cerquedo Mejía, 20 años – Hospital Rural Bienestar Matías Romero Alexis Iglesias Temichs, 20 años – Hospital Rural Bienestar Matías Romero Alexis Ríos Gallegos, 17 años – Hospital Rural Bienestar Matías Romero Alma Jasive Bemol Albores, 32 años – Hospital Rural Bienestar Matías Romero Alonso Ríos Gallegos, 11 años – Hospital Rural Bienestar Matías Romero Ashley Aylin Fabre Mingo, 13 años – Hospital Rural Bienestar Matías Romero Claudia Gallegos Castillo, 38 años – Hospital Rural Bienestar Matías Romero Dulce Nayeli López Morales, 31 años – Hospital Rural Bienestar Matías Romero Edwin Alan Gómez Falcón, 32 años – Hospital Rural Bienestar Matías Romero Emérit Daniel Ríos López, 8 años – Hospital Rural Bienestar Matías Romero Feliciano Cruz Benítez, 46 años – Hospital Rural Bienestar Matías Romero Flor Temichs Cinta, 47 años – Hospital Rural Bienestar Matías Romero Gustavo Ríos Ponce, 38 años – Hospital Rural Bienestar Matías Romero Indira Lara Pineda, 32 años – Hospital Rural Bienestar Matías Romero Itzel Sosa Carrasquedo, 30 años – Hospital Rural Bienestar Matías Romero Jeferson Javier Laureano Bemol, 11 años – Hospital Rural Bienestar Matías Romero Jesús Antonio Ángel Sánchez, 24 años – Hospital Rural Bienestar Matías Romero Joana Osorio Castro, 19 años – Hospital Rural Bienestar Matías Romero José Luis Fabre Pazarro, 37 años – Hospital Rural Bienestar Matías Romero José Matías Fabre Falcón, 7 años – Hospital Rural Bienestar Matías Romero Juan Daniel Ríos Ponce, 32 años – Hospital Rural Bienestar Matías Romero Juan Manuel Iglesias López, 45 años – Hospital Rural Bienestar Matías Romero Karla Mérida Leyva Castillejos, 73 años – Hospital Rural Bienestar Matías Romero Lindoro Hernández Ortiz, 78 años – Hospital Rural Bienestar Matías Romero María Eugenia Zaragoza Ceja, 72 años – Hospital Rural Bienestar Matías Romero Melani Arum Laureano Bemol, 7 años – Hospital Rural Bienestar Matías Romero Paola Laureano Bemol, 4 años – Hospital Rural Bienestar Matías Romero Regina Torres Castro, 3 años – Hospital Rural Bienestar Matías Romero Yuleni Vázquez Flores, 24 años – Hospital Rural Bienestar Matías Romero Domínguez Ramírez Ronaldo, 61 años – Tehuantepec Domínguez Rosales Libertad, 25 años – Tehuantepec Lara Pineda Alfonso, 26 años – Tehuantepec Moreno Vásquez Gabriela, 49 años – Tehuantepec Ortiz López Karla, 19 años – Tehuantepec Palacios Pacheco Efrén, 61 años – Tehuantepec

Historias recomendadas:

ASJ