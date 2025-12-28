Netanyahu Llega a Florida Para su Reunión con Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibirá este lunes 29 de diciembre de 2025 al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, en su residencia de Palm Beach, Florida.

De acuerdo con personas familiarizadas con el pensamiento de los dos líderes y observadores políticos citados por el diario estadounidense The Washington Post, las posturas de Netanyahu y Trump muestran divergencias en diversos temas de interés mutuo.

Dan Diker, presidente del Centro de Seguridad y Asuntos Exteriores de Jerusalén, calificó el encuentro en declaraciones al Post:

Esta es una cumbre de emergencia (la del lunes)

El mismo funcionario explicó:

El contexto es la necesidad de aclarar las cosas, ya que ha habido tensiones entre ambas partes. Tienen diferentes plazos para llegar al mismo destino: un Oriente Medio liberado del régimen iraní y sus aliados terroristas, en particular Hamás

Agenda del encuentro en Mar-a-Lago

Según fuentes israelíes citadas por The Washington Post, Netanyahu busca convencer a Trump de adoptar una postura más firme respecto a Gaza. El primer ministro israelí pretende que el mandatario estadounidense exija el desarme de Hamás antes de que las tropas israelíes se retiren aún más, como parte de la segunda fase del plan de paz.

El tema de Irán también figura en la agenda. De acuerdo con funcionarios israelíes citados por el diario, Netanyahu busca autorización para otro ataque contra el programa de misiles balísticos de la República Islámica, posiblemente como parte de una operación conjunta con Estados Unidos.

Esta posición contrasta con la declaración previa de Trump sobre el fin de la guerra de 12 días entre Israel e Irán en junio, cuando el presidente estadounidense afirmó que el programa nuclear iraní había sido "totalmente destruido" por bombarderos estadounidenses.

Puntos de fricción en la relación bilateral

El primer ministro israelí quiere discutir con Trump lo que Israel considera una peligrosa expansión de las capacidades de misiles balísticos de Irán y la posibilidad de nuevos ataques conjuntos entre ambos países. Esto ocurre mientras la Administración estadounidense realiza un nuevo intento de acercamiento en negociaciones con Teherán.

The Washington Post menciona además discrepancias por las acciones de Israel en Siria y Líbano, que estarían en contra de los intereses de Estados Unidos.

Gaza como prioridad central

El tema de Gaza ocupa el interés de ambos mandatarios tanto por sus implicaciones de seguridad como por su importancia política. El plan de paz impulsado por Washington se ha estancado tras su primera fase.

Se prevé que Trump exija avances en el alto el fuego que Estados Unidos ayudó a materializar en octubre pasado. Gracias a ese acuerdo, Israel dejó de bombardear Gaza y replegó sus tropas a la denominada línea amarilla.

El encuentro en Mar-a-Lago se producirá un día después de que Trump sostuvo una reunión con el presidente ucraniano Volodímir Zelensky, como parte de sus esfuerzos para lograr la paz en el conflicto con Rusia.

Con información de EFE.

CT