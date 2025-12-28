Sheinbaum Ordena a su Gabinete ir a Atender a Familias Afectadas Por Descarrilamiento de Tren

Este domingo 28 de diciembre de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ordenó el despliegue inmediato de su gabinete a Oaxaca tras el accidente ferroviario ocurrido en la Línea Z del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec.

El siniestro, registrado en la ruta de Salina Cruz a Coatzacoalcos, dejó un saldo de 13 personas fallecidas y 98 lesionadas de un total de 250 pasajeros que viajaban a bordo del tren.

Esto ordenó la presidenta Sheinbaum

A través de su cuenta oficial en redes sociales, la mandataria informó sobre las acciones ordenadas:

He dado instrucciones para que el secretario de Marina y el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación se trasladen al lugar y atiendan a las familias de manera personal; también los delegados de IMSS e IMSS-Bienestar

La jefa del Ejecutivo federal designó a la Secretaría de Gobernación como la dependencia encargada de coordinar las labores de atención a los afectados. Adicionalmente, reconoció el apoyo del gobernador de Oaxaca y su equipo en las tareas de respuesta.

Atención médica hospitalaria

Los heridos se encuentran distribuidos en hospitales del IMSS en Matías Romero y Salina Cruz, así como en instalaciones del IMSS-Bienestar en Juchitán e Ixtepec. De las 98 personas lesionadas, 36 requieren atención médica hospitalaria, mientras cinco se encuentran en estado de gravedad.

El resto de los pasajeros, 139 personas, están fuera de peligro y sin lesiones de gravedad.

Operativo de emergencia

La Secretaría de Marina movilizó un operativo que incluyó 360 elementos navales, 20 vehículos, cuatro ambulancias terrestres, tres ambulancias aéreas y un dron táctico para las labores de búsqueda y rescate.

En su comunicado oficial, la dependencia señaló:

La Secretaría de Marina expresa sus más sentidas condolencias a los familiares de las personas que perdieron la vida en este lamentable accidente, así mismo, reafirma su compromiso atendiendo con la máxima responsabilidad, transparencia y apego a la ley, brindando apoyo inmediato a los afectados

La institución continúa colaborando con las autoridades competentes para el esclarecimiento de las causas del accidente ferroviario.

