Estados Unidos Ofrece 15 Años de Garantías de Seguridad para Ucrania, Dice Zelenski; Él Pide Más.

Estados Unidos ofreció a Ucrania 15 años de garantías de seguridad "sólidas" frente a Rusia, informó el presidente ucraniano Volodimir Zelenski, pero él solicitó a Donald Trump un plazo más largo.

Los dos mandatarios se reunieron el domingo 28 de diciembre en Florida para avanzar en un posible acuerdo para poner fin a la guerra iniciada en febrero de 2022 con la invasión rusa de Ucrania.

Este lunes 29 de diciembre, en un chat de WhatsApp, el presidente del país europeo reveló parte de lo conversado y dijo que pidió hasta cinco décadas de respaldo.

"Realmente quería que estas garantías sean más largas. Y le dije que realmente queremos considerar la posibilidad de 30, 40, 50 años", indicó Zelenski en una rueda de prensa en línea.

Trump le aseguró que iba a reflexionar sobre esta posibilidad, agregó.

Condiciona fin a ley marcial a más garantías

Asimismo, Zelenski afirmó que su país levantará la ley marcial cuando la guerra con Rusia termine y tras haber obtenido garantías de seguridad por parte de sus aliados occidentales.

"En primer lugar, todos queremos que la guerra termine y solo entonces se levantará la ley marcial. Ese es el único camino", dijo Zelenski a los periodistas.

Sin embargo, el levantamiento de la ley marcial se producirá cuando Ucrania obtenga garantías de seguridad

El presidente ucraniano dijo que, sin condiciones favorables, siempre existirá el riesgo de otra agresión por parte de Rusia.

Sin garantías de seguridad, no se puede considerar que esta guerra haya terminado de verdad. No podemos aceptar que haya terminado porque con un vecino así, sigue existiendo el riesgo de otra agresión

ASJ