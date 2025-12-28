Con Cuerdas y En la Oscuridad: Así Fue Rescate de Personas por Tren Interoceánico Descarrilado

Elementos de las Secretarías de la Defensa y Marina, Guardia Nacional, Protección Civil Estatal, así como personal de otros municipios como Juchitán, ejecutaron los protocolos de atención y estuvieron presente en la zona del descarrilamiento del Tren Interoceánico, sucedido a la altura de la comunidad de Nizanda, municipio de Asuncion Ixtaltepec, en Oaxaca.

Luego de que se diera a conocer que hasta el momento suman 13 personas muertas y 98 lesionadas, se ha reportado que continúan las labores de rescate.

En videos compartidos por gobiernos locales se pudo observar cómo el personal realizó las maniobras de rescate y auxilio.

Hasta este momento de la noche, el personal municipal continúa en el lugar del accidente, participando en las tareas de recuperación, con responsabilidad, sensibilidad y respeto hacia las víctimas y sus familias.

De acuerdo con la información oficial emitida por la Secretaría de Marina, a través del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, el accidente se registró tras el descarrilamiento de la máquina principal de un convoy integrado por dos locomotoras y cuatro vagones, en el que viajaban tripulantes y personas usuarias.

Las personas lesionadas han sido trasladadas a hospitales de la región para recibir atención médica, así como un amplio despliegue de personal de emergencia, ambulancias terrestres y aéreas, y equipos de rescate.

