Estación del Metro Auditorio Está Cerrada: ¿Qué Pasa en la Línea 7?

Si hoy planeabas ir al Auditorio Nacional o lugares alrededor del recinto, toma en cuenta que el Metro informó que la estación Auditorio de la Línea 7 (Naranja) permanece sin servicio este día debido a trabajos de mejora en la infraestructura, por lo que no hay ascenso ni descenso de pasajeros en ese punto.

Mediante redes sociales, el Sistema de Transporte Colectivo Metro de CDMX detalló que, aunque la Línea 7 opera de manera habitual, los trenes no realizan paradas en la estación Auditorio debido a que se llevan a cabo las labores de mantenimiento.

Video: Metro CDMX Reemplazará Durmientes Sintéticos en la Línea B, ¿Suspenderán el Servicio?

Noticia relacionada: ¿Qué Colonias se Quedan Sin Luz por Mega Apagón de CFE? Lista de Lugares Afectados Antes de 2026

¿Qué opciones de transporte hay a la estación del Metro Auditorio?

Debido al cierre en la estación del Metro Auditorio, se recomendó a los usuarios utilizar como alternativas las estaciones Polanco y Constituyentes, así como tomar previsiones y planear su viaje para evitar contratiempos durante sus traslados.

El Sistema de Transporte Colectivo no dio a conocer el horario en que terminarían los trabajos en la estación del Metro Auditorio.

Dicho lo anterior, se sugiere a los usuarios mantenerse atentos a los avisos oficiales del Metro para conocer las actualizaciones sobre la reanudación del servicio en la estación Auditorio.

Así que ya lo sabes, si tenías un concierto hoy en el Auditorio Nacional o planeabas visitar sitios cercanos al Metro Auditorio, toma precauciones.

Historias relacionadas:

CH