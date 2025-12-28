¿Qué Colonias se Quedan Sin Luz por Mega Apagón de CFE? Lista de Lugares Afectados Antes de 2026

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informa sobre una suspensión de energía. De acuerdo con la institución, el corte ocurrirá antes de que termine el 2025, es decir, antes del festejo de fin de año.

Para que no te tomen desprevenido, aquí te decimos dónde y cuándo será el corte de energía eléctrica anunciado por la CFE. Además de algunas recomendaciones para que puedas saber qué hacer mientras no tengas luz.

¿Cuándo, a qué hora y por qué será el corte de energía?

Toma precauciones porque la interrupción del servicio inicia a las 10:00 horas y finaliza a las 15:00 horas de este martes 30 de diciembre.

Por lo tanto, los trabajos de mantenimiento duran un total de 5 horas.

A decir de la CFE, el motivo de esta acción consiste en la reubicación de postes de concreto en líneas sin energía. Además, el personal realiza tareas de prevención en la red de la región. El objetivo de estas labores reside en la calidad y la continuidad del suministro de electricidad.

¿Qué hacer durante el corte de suministro?

Ante el corte de luz, la CFE solicitó a los habitantes que tomen precauciones debido a la falta de suministro eléctrico en el horario señalado.

En primer lugar, recomienda a los usuarios cargar la batería de sus teléfonos y dispositivos.

De igual forma, pide a las personas que deben organizar el uso de los aparatos en el hogar.

Por último, la CFE sugiere opciones de energía si existe la necesidad de conservar comida en refrigeración durante el lapso de la suspensión.

Es recomendable que desconectes los aparatos electrónicos antes del inicio del corte para evitar daños por variaciones de voltaje.

En caso del refrigerador, mantén las puertas cerradas, el refrigerador conserva el frío por 4 horas y el congelador lleno hasta 48 horas, aunque si tienes artículos perecederos, lo mejor sería poner hielo y evitar abrir las puertas para que el frío se mantenga.

¿Qué colonias serán afectadas por el corte de luz?

La falta de luz afectará a diversas zonas del municipio de Tlacoachistlahuaca en Guerrero.

Los sitios sin electricidad son los siguientes: Coyulito, La Providencia, Huehuetónoc y Papaloapan. Asimismo, la lista integra a Tlacoachis, Llano de Tepehuaje, Metlatónoc y El Carmen. Finalmente, la medida alcanza a Yoloxóchitl, La Soledad Xochis, Xacundutia, Tierra Blanca y Rancho Cuananchinicha.

Cuando el servicio regrese, es importante que verifiques esta información con las cuentas oficiales de la CFE en tu localidad.

