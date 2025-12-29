¿En Qué País Llega Primero el Año Nuevo 2026 y Cuántas Horas de Diferencia Tiene con México?

Todo rincón del mundo se prepara para recibir el Año Nuevo en próximas fechas, sin embargo dada la geografía de la Tierra, éste inicia primero en algunos países. Para que no te quedes con la curiosidad, en N+ te decimos cuáles son y cuántas horas de diferencia tienen con México.

Qué países reciben el Año Nuevo Primero y Cuáles después depende totalmente de la Línea Internacional de Cambio de Fecha, se trata de un "trazo invisible" que va del Polo Norte a Sur y marca el límite entre un día y el siguiente. Aunque no es totalmente recto, sino un zigzag entre países.

En pocas palabras se trata de una convención cartográfica y no está definida por el Derecho Internacional, sin embargo es muy útil para dar orden al horario mundial. Y sí, incluye Venezuela, aunque Nicolás Maduro decida adelantar el Año Nuevo.

¿En qué país llega primero el Año Nuevo 2026 y cuántas horas de diferencia son con México?

Siguiendo el sentido de la Línea Internacional de Cambio de Fecha, el primer lugar que recibirá el año 2026 es la Isla de Kiritimati, ubicada en la República de Kiribati. Lo que la ha convertido en un sitio turístico por excelencia para el cambio de año.

Kiribati ajustó su Huso Horario al UTC+14, el más adelantado del mundo, para que todo el país compartiera la misma fecha, dado que está compuesto por 33 islas, en la zona de Oceanía.

Después de Kiribati, le siguen Samoa, un país que abarca la zona occidental del archipiélago de Samoa en la Polinesia, así como Tonga, otro conjunto de islas ubicadas en el Pacífico Sur.

De modo que, entre México y el primer país que recibe el Año Nuevo hay 20 horas de diferencia, Kiribati va 20 horas más adelante que la República Mexicana, casi un día completo.

Ello, dado que Ciudad de México se ubica en UTC-6, de modo que cuándo en México sean las 4:00 am del 31 de diciembre, en Kiribati ya será la medianoche del 1 de enero.

¿Cuántas horas faltan para Año Nuevo 2026?

Tomando como referencia la Ciudad de México, al ser lunes 29 de diciembre, faltan en total dos días completos para que se celebre el Año Nuevo. Es decir, poco más de 48 horas.

Cabe recordar que el 31 de diciembre se celebra la Nochevieja, mientras que el 1 de enero ya se celebra el Año Nuevo 2026.

