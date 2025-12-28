Calendario Bienestar Enero 2026: ¿Qué Mujeres y Adultos Cobran Primero la Pensión con Aumento?

Luego de confirmarse el aumento, la gente espera con ansias el calendario de pagos de la Pensión Bienestar de enero 2026 para adultos mayores y mujeres de 60 a 64 años de edad, por tal motivo, acá te decimos quiénes cobran primero el apoyo de más de 6,200 pesos, según las fechas y letras de depósito.

Para que no haya ninguna duda, en una nota ya te dijimos cuándo depositan la pensión adultos mayores y mujeres Bienestar 60 a 64 años en enero 2026, la fecha en que darían a conocer el calendario de pagos por letra y las personas de 60 años y más que van a recibir un depósito doble.

¿Cuándo depositan la Pensión Bienestar adultos mayores y mujeres de 60 a 64 en enero 2026?

Será la titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, la encargada de dar a conocer el primer calendario de pagos del año, pero es posible que la dispersión del apoyo inicie el lunes 5 de enero 2026.

Es importante aclarar que fue la propia Ariadna Montiel quien confirmó el aumento de la Pensión Bienestar 2026, por eso en una nota ya te dijimos cuánto recibirían los adultos mayores y mujeres de 60 a 64 a partir de enero próximo.

¿Quiénes cobran primero la Pensión Bienestar enero 2026 según el calendario de pagos?

Desde hace mucho tiempo el calendario de pagos Bienestar se realiza por orden alfabético, de acuerdo con la letra inicial del primero apellidos de los beneficiarios. Eso quiere decir que los primeros adultos y mujeres en cobrar su apoyo con aumento son los siguientes:

Primer día de pago: Cobran beneficiarios que su primer apellido inicie con la letra A .

. Segundo día de pago: Letra B .

. Tercer día de pago: Letra C.

¿Cuánto es la Pensión del Bienestar 2026 ya con aumento?

Una vez confirmado el aumento de la Pensión Bienestar 2026, los adultos mayores, mujeres de 60 a 64 años, discapacitados y madres solteras trabajadoras pueden cobrar el siguiente monto en enero:

Pensión Adultos Mayores Bienestar. El incremento sería de 224 pesos, por lo que los pagos en 2026 serían de 6,424 pesos, los cuales podrían redondearse a 6,430 pesos bimestrales. Pensión Mujeres Bienestar de 60 a 64 años. Actualmente paga 3,000 pesos y podría tener un aumento de 108 pesos, por lo que los depósitos en 2026 serían de 3,108 pesos bimestrales, aproximadamente. Pensión Bienestar de Discapacidad. El aumento sería de 115 pesos, por lo que pagaría 3,315 pesos bimestrales en 2026. Apoyo a Madres Trabajadoras. Actualmente paga de 1,650 a 3,720 pesos y con el aumento depositaría de 1,709 pesos a 3,854 pesos bimestrales en 2026.

A la espera de que lo confirme el calendario de pagos de la Pensión Bienestar enero 2026, los adultos mayores y mujeres de 60 a 64 años ya saben quiénes cobran primero su apoyo económico, mismo que llegará con el aumento prometido por las autoridades y el Gobierno de México.

