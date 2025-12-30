¿A Qué Hora Es el Concierto de Año Nuevo en Reforma CDMX? Duración del Evento de 31 de Diciembre

El evento de fin de año en CDMX promete ser La Fiesta Electrónica Más Grande del Mundo y si planeas asistir, acá en N+ te decimos a qué hora inicia el concierto en Reforma este miércoles 31 de diciembre de 2025, con el cual se dará la bienvenida al Año Nuevo 2026.

Desde que iniciaron las festividades decembrinas se anunciaron una lista de actividades que se realizarían en la emblemática avenida de la Ciudad de México que tendrá como culminación un impresionante concierto de música electrónica.

Por ello, desde inicios de esta semana comenzaron los preparativos en el Paseo de la Reforma y en notas previas te dijimos cuáles son las calles cerradas por el evento de Año Nuevo y las alternativas viales en caso de tener que acudir a esta zona de la capital.

¿Qué artistas estarán en el concierto en Reforma de fin de año?

En total son ocho DJ's de diferentes partes del mundo los que deleitarán a las personas que asistan al concierto de música electrónica para fin de año en CDMX con el Ángel de la Independencia a sus espaldas. Estos son los artistas:

MGMT DJ Set de Estados Unidos

Arca DJ Set de Venezuela

Ramiro Puente de México

VEL de Francia y Marruecos

Jehnny Beth de Francia

3BALLMTY de México

Mariana BO de México

Kavinsky-Live de Francia

"La última noche del año se vive bailando. Paseo de la Reforma se transforma en una gran pista a cielo abierto para despedir el 2025 y recibir el 2026 con una fiesta electrónica sin precedentes", escribió la Secretaría de Cultura de CDMX.

¿A qué hora inicia el concierto en Reforma por Año Nuevo 2026?

La cita del evento de fin de año en CDMX comienza el 31 de diciembre de 2025 a partir de las 6 de la tarde y se extenderá hasta las 2 de la mañana del 1 de enero de 2026, con lo cual la emblemática avenida se convertirá en una enorme pista de baile para miles de asistentes.

De esta manera, el concierto en Reforma tendrá una duración de ocho horas en las que los ocho DJ's tocarán sus mejores beats y juegos de luces para asegurarse que sea La Fiesta Electrónica Más Grande del Mundo.

La entrada al evento en Reforma es completamente gratuita, de ahí que se recomienda llegar con anticipación, ya que el evento busca superar la cifra de más de 200 mil personas que acudieron el año pasado al evento de Polymarchs.

