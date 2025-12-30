Alternativas Viales por Cierre en Reforma por Concierto del 31 de Diciembre 2025

La Ciudad de México (CDMX) recibirá el año nuevo 2026 con la denominada “Fiesta Electrónica Más Grande del Mundo” a los pies del Ángel de la Independencia, en la avenida Paseo de la Reforma, por lo que en la zona ya hay cierres de calles y vialidades aledañas.

Por ello, aquí te informamos cuáles son las alternativas viales para que consideres tomar rutas alternas y así evites afectaciones en tus traslados.

¿Quiénes estará en concierto en Reforma?

En el concierto del 31 de diciembre en Paseo de la Reforma, a la altura del Ángel de la Independencia, habrá varios artistas nacionales e internacionales para convertir la zona en una discoteca al aire libre.

Estos son los DJ’s que se presentarán en el concierto, de las 18:00 horas del 31 de diciembre de 2025 hasta las 02:00 horas del 1 de enero de 2026:

MGMT DJ Set (Estados Unidos)

Arca DJ Set (Venezuela)

Ramiro Puente (México)

VEL (Francia y Marruecos)

Jehnny Beth (Francia)

3BALLMTY (México)

Mariana BO (México)

Kavinsky-Live (Francia)

Calles cerradas y alternativas viales

Debido a ello, las autoridades de la Ciudad de México iniciaron los debidos cortes a la circulación en las inmediaciones del Ángel de la Independencia. Algunos de los cierres son:

En Paseo de la Reforma al poniente, desde la Glorieta del Ahuehuete hasta La Diana Cazadora, en dirección al oriente afectado un carril.

Corte de circulación en Eje 2 Poniente Florencia, desde Avenida Chapultepec.

Ante ello, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México recomendó usar alternativas viales como las siguientes:

Avenida Insurgentes Avenida Chapultepec Circuito Interior

#PrecauciónVial | Debido a preparativos alusivos a fin de año en el Ángel de la Independencia, cerrada la circulación en Av. Paseo de la Reforma al Poniente desde la Glorieta del Ahuehuete hasta La Diana Cazadora, en dirección al Oriente afectado un carril. #AlternativaVial Av.… pic.twitter.com/RJ5mMWFEEu — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) December 30, 2025

Con información de N+.

