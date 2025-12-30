Turistas Podrán Hacer Un Viaje Subterráneo por la Antigua Roma

Los millones de turistas de todo el mundo que cada año visitan Roma tendrán un privilegio más: hacer un viaje subterráneo por la Antigua Roma, en las inmediaciones del Coliseo, el monumento símbolo de la ciudad eterna.

La nueva estación del metro Coliseo-Foros Imperiales, que acaba de ser inaugurada es una extraordinaria fusión entre infraestructura de alta tecnología y un museo arqueológico.

Situada nada menos que a 30 metros de profundidad bajo el Coliseo, ofrece a romanos y turistas una impresionante colección de jarrones, platos, objetos destinados a ofrendas o sacrificios.

También hay una serie de pozos de piedra con los que los habitantes de la Roma antigua se abastecían de agua. Se encontraron además los restos de una alberca y un baño termal del siglo I.

Marco Cervone, ingeniero y responsable construcción de la estación T3, señaló sobre esta propuesta:

El esfuerzo de integrar el sistema de transporte con la arqueología y la arquitectura de la estación ha sido muy importante

Video: Así Es el Viaje Subterráneo por la Antigua Roma, la Nueva Atracción Turística en la Ciudad

Los retos de la obra

El desafío principal fue construir la estación bajo una gran cantidad de agua subterránea y al mismo tiempo preservar todos los restos arqueológicos sin dañar al Coliseo.

Una visitante venezolana de nombre Diormanda afirmó que "es una maravilla, aprendes, disfrutas de la maravilla del desarrollo, de lo moderno y bueno aprendes de la historia que es una cosa de nunca acabar”.

Para los romanos esta estación es un nuevo motivo de alarde. "Como romanos estamos orgullosos de contar con una estación del metro que será indudablemente una de las más bellas del mundo”.

Los trabajos duraron 12 años teniendo en cuenta el impresionante número de restos arqueológicos que se encuentran en la Roma subterránea y sobre todo en esta zona al lado del foro imperial.

Historias recomendadas:

Con información de Valentina Alazraki

ICM