De Periodistas a Estudiantes: Ellas son las Víctimas Mortales de Accidente en Tren Interoceánico

El accidente del Tren Interoceánico en Oaxaca conmocionó al país. Esta tragedia dejó 13 personas fallecidas y decenas de lesionados. El viaje sobre la Línea Z, cambió drásticamente sus vidas y las de sus seres queridos.

Las autoridades investigan las causas que provocaron el descarrilamiento y posterior caída por una zona de barranca en el tramo Nizanda–Chivela de la ruta Salina Cruz-Coatzacoalcos. Viajaban nueve integrantes de la tripulación y 241 pasajeros a bordo de dos locomotoras y cuatro vagones.

Noticia relacionada: Rescatan el Último Cuerpo de los 13 Muertos por el Descarrilamiento del Tren Interoceánico

Los testigos refieren que el impacto del Tren Interoceánico fue muy fuerte. Luego del golpe, escucharon gritos y en todos lados había personas lastimadas, así lo narró a N+ Juan Manuel Iglesias, quien sobrevivió al accidente.

Yo fui uno de los sobrevivientes del vagón que se cayó como 12, 15 metros al precipicio, se desconectó. Rescaté a mi hijo, mi hijo ahorita está hospitalizado, mi esposa ya fue dada de alta (...) pero había mucha gente lastimada dentro del vagón

La mayoría de las personas que este 28 de diciembre se trasladaban en el tren se dirigían a visitar a sus familiares o para disfrutar de sus vacacione, con motivo de las celebraciones de fin de año. Su felicidad en instantes se transformó en pánico, tristeza, silencio.

Ahora, las familias y amigos de 13 personas dejarán a un lado los preparativos para recibir con alegría al 2026 y, en cambio, tendrán que alistar los servicios funerarios para sus seres queridos y así darles el último adiós.

Video: Tren Interoceánico: Recuperan Cuerpo de Última Víctima por Descarrilamiento; Era Menor de Edad

¿Quiénes son las víctimas mortales del accidente del Tren Interoceánico?

Entre las víctimas mortales del accidente del Tren Interoceánico hay profesionistas, estudiantes, menores de edad y familias completas. Sus rostros e historias no deben ser olvidadas y merecen justicia. Su pérdida le duele a todo el país.

Bersain Cruz López

Bersain Cruz López era profesor jubilado. En Salina Cruz es recordado como un gran docente. El adulto mayor tomó el tren en compañía de su esposa con un solo objetivo: abrazar a su hija en Año Nuevo.

María Concepción Barbosa Acevedo

María Concepción Barbosa Acevedo era esposa de Bersain Cruz López. Ambos estaban listos para disfrutar de los primeros minutos del 2026 en compañía de la persona que más amaban, es decir, su hija. María y su esposo fueron reportados como desaparecidos luego del accidente, lamentablemente confirmaron su fallecimiento.

Elena Solorza Cruz

La niña Elena Solorza Cruz de 6 años de edad partió de Ixtepec con su familia para llegar a Coatzacoalcos. El viaje la emocionaba mucho, debido a que iba a disfrutar de las postales que brinda el Istmo y luego de sus vacaciones en Veracruz. Su celebración por Año Nuevo sería especial, lamentablemente iba en el vagón que sufrió más daños durante el percance.

Israel Gallegos Soto

Israel Gallegos Soto era periodista. Su viaje en el Tren Interoceánico era para pasar grandes momentos junto a su esposa Karla, quien ahora se recupera de sus lesiones. Aprovechar cada instante de los días de asueto y despedir con la mejor actitud al 2025, era el objetivo del matrimonio. El Sindicato Nacional de Medios de Comunicación de Oaxaca lamentó su deceso.

Israel fue un compañero solidario, siempre dispuesto a apoyar, a escuchar y a tender la mano

Luisa Camila Serrano Moreno

Luisa Camila Serrano Moreno tenía 15 años de edad y era originaria de Salina Cruz. Durante el viaje en el tren iba a acompañada de su mamá y hermana. Luego del percance no supieron nada de ella. Su familia usó las redes sociales para enviar mensajes con la finalidad de encontrarla:

En el nombre de Dios les pido me ayuden, es mi nieta…la seguimos esperando, dijo su abuelita Carmen en un video

Esta mañana la encontraron, pero lamentablemente sin vida. Luisa era estudiante de la carrera de P.T.B. en Salud Comunitaria en el Conalep.

La familia Conalep Salina Cruz lamenta profundamente el fallecimiento de nuestra alumna Luisa Camila

Inés Alvarado Rojas

Inés Alvarado Rojas tenía 57 años de edad y se dirigía a Coatzacoalcos. Antes de emprender el viaje se tomó una foto al interior del vagón para mostrar su emoción por visitar a sus seres queridos. Lamentablemente perdió la vida en el accidente. Su hijo, Óscar Carrillo Alvarado, integrante de la Consejería Jurídica de Oaxaca ahora tiene que despedir a su mamá.

María Antonia Rosales

María Antonia Rosales de 58 años de edad era originaria de Acayucan. Viajó a Salina Cruz a visitar a su hermana antes de cerrar el año. Era conocida por ser una gran madre y trabajadora, ya que durante muchos años manejó un taxi para llevar el sustento a su hogar. Los familiares que la acompañaban durante el viaje permanecen hospitalizados.

Patricia Medina Pérez

Patricia Media Pérez de 49 años era originaria de Minatitlán. Su mamá Jovita dijo a medios locales que ella salió a pasear con su hermana y el esposo de ésta. Salieron de Coatzacoalcos el sábado, tenían que llegar el domingo. Ella vivía cerca de la casa de su madre, por lo que estaba en contacto con ella todos los días.

Honoria Medina Pérez

Honoria Medina Pérez de 56 años era hermana de Patricia Medina y vecina de Loma Bonita. Decidió viajar con su esposo Rogelio para conocer las maravillas que tiene Oaxaca. A su regreso se encontraron con la tragedia.

Iban a conocer a pasear en el tren... Ellos no era de aquí, dijo su mamá Jovita

Rogelio Alfonso Luna Luna

Rogelio Luna de 63 años iba con su esposa en el Tren Interoceánico, la idea era aprovechar los días de asueto y celebración para conocer más sobre México. Su familia se enteró del accidente por una publicación en redes sociales. "Se descarriló", les dijeron.

A mi me invitaron, pero a la mera hora ya no fui porque no me sentía bien, dijo su suegra Jovita

María Luisa Pasaron González 66 años

Raúl López Cruz 67 años

Amada Rasgado Lázaro 70 años

Las autoridades indicaron que en la zona del accidente del Tren Interoceánico continúa laborando el personal de la Armada de México. Asimismo, aseguraron que llevarán a cabo las investigaciones correspondientes para esclarecer el caso y con ello, brindar justicia a las víctimas.

Historias recomendadas:

Hallan Sin Vida a Nataly Montserrat González, Familiar de Famoso Conductor de Televisión

Con Puentes Colgantes y Skate Park: Así Es el Parque de Minecraft Gratis en CDMX

EPP

