Rescatan el Último Cuerpo de los 13 Muertos por el Descarrilamiento del Tren Interoceánico

Este lunes 29 de diciembre de 2025 equipos de emergencia concluyeron el rescate del último cuerpo de las víctimas tras el descarrilamiento del tren Interoceánico en la región del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca. La cifra oficial se mantiene en 13 personas fallecidas y poco más de 100 lesionados.

El accidente ocurrió cuando el ferrocarril se desplazaba desde la ciudad de Salina Cruz con dirección a Coatzacoalcos. Las labores de rescate se extendieron durante horas mientras personal especializado trabajaba en la recuperación de víctimas.

Autoridades inician peritajes

Las causas que ocasionaron que el ferrocarril se saliera de la vía aún se desconocen. Expertos comenzaron a recabar evidencia y realizar peritajes para determinar qué provocó el descarrilamiento.

Autoridades informaron que una hora y media antes de la partida del tren, un vehículo de avanzada recorrió las vías para verificar que no existieran obstrucciones o problemas en la ruta. Los resultados de esta inspección previa serán parte de la investigación.

Hospitales atienden a más de 100 lesionados

Un total de 109 pacientes acudieron a hospitales de la región para recibir valoración médica. La mayoría permanece hospitalizada en el hospital general del municipio de Salina Cruz, donde reciben atención especializada.

Autoridades sanitarias activaron cinco hospitales en la zona para atender la emergencia. Siete personas se encuentran hospitalizadas en instalaciones del ISSSTE ubicadas en los municipios de Tehuantepec y Matías Romero.

Personal médico realiza estudios específicos para determinar el tratamiento adecuado. Algunos pacientes requieren intervenciones quirúrgicas debido a la gravedad de sus lesiones.

Familias enfrentan pérdidas tras la tragedia

Reportes desde el hospital general de Salina Cruz indican que varias familias se encuentran en luto tras el accidente. Una persona que viajaba con toda su familia está siendo valorada para una intervención quirúrgica. Su esposa resultó con lesiones menores y su hijo salió relativamente ileso.

Muchos de los afectados que llegaron inicialmente a hospitales de Matías Romero e Ixtepec fueron trasladados al hospital general de Salina Cruz para recibir atención más especializada. Las autoridades de salud mantienen seguimiento de todos los casos y continúan brindando atención médica conforme a los protocolos establecidos.

La mayoría de los pacientes que egresaron del hospital salieron por su propio pie, aunque varios permanecen bajo observación en los próximos días.

