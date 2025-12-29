Vagón de Tren se Descarrila y se Impacta con Muro a Metros de la Frontera en Nogales
Un vagón de tren se descarriló y resultó impactado contra un muro a metros de la garita Dennis Deconcini, en la frontera de Nogales, Sonora.
Un vagón del tren de la empresa Ferromex descarriló y se impactó contra un muro de tierra a unos metros de la garita Dennis Deconcini, en Nogales, Sonora, alrededor de las 11:00 de la noche del domingo.
De acuerdo con Protección Civil Estatal, el vagón, que no estaba acoplado a una locomotora avanzó a exceso de velocidad desde los patios de Ferromex hasta la línea fronteriza.
Activaron un desvío en vías para evitar que llegará a Estados Unidos
Como parte del protocolo, se activó un desvío en las vías para evitar que llegara a Estados Unidos, aunque el impacto provocó que el vagón se abriera y se derramaran bolsas de chícharo deshidratado, ante lo que autoridades confirmaron que no hay riesgo para la población.
Protección Civil Municipal recorrió el área, ya que es frecuentada por personas en situación de calle, sin reportarse lesionados hasta el momento y autoridades se mantienen a la espera de que Ferromex realice el remolque del vagón descarrilado.
December 29, 2025
Reportero: Gustavo Moreno N+
