Hombre Detenido por Golpear y Amenazar de Muerte a su Pareja en Plena Vía Pública en Hermosillo

Elementos de la Policía Municipal de Hermosillo detuvieron a un hombre de 38 años llamado Carlos Raymundo “N”, por golpear y amenazar de muerte a su pareja con un arma blanca y golpear a un joven que intentó defenderla.

Los hechos se registraron a las 20:42 horas de este sábado 27 de diciembre, en las calles Solidaridad y Luis Orci, de la colonia Adolfo López Mateos, al sur de Hermosillo.

El sujeto la golpeó y amenazó de muerte en vía pública

Según el informe, la mujer de 32 años acusó al sujeto de amenazarla de muerte con un cuchillo de aproximadamente 12 centímetros, y en plena vía pública la insultó, jaló del cabello y cuello y comenzó a golpearla en el rostro y diferentes partes del cuerpo.

En esos momentos un joven de 23 años de edad intervino para ayudarla, sin embargo, el hombre le propinó un golpe provocándole hematomas.

Al llegar elementos de la policía municipal detuvieron al agresor por los delitos de violencia familiar y portación de arma prohibida.

