Sujeto Presuntamente Golpeó a Su Hijo y lo Ató para Internarlo Durante Navidad en Sonora

Durante las primeras horas del día de Navidad ocurrieron dos hechos de violencia familiar que fueron atendidos por elementos de la Policía Municipal de Hermosillo, en las colonias Alto Valle y Villa del Rey.

El primer incidente ocurrió a las 00 horas con 30 minutos, en las calles Reyes y Querobabí, donde un joven de 21 años reportó que su papá, un hombre identificado como Iván de 41 años, lo golpeó para luego atarlo de pies y manos.

Según la víctima, el papá quería llevarlo a internar a un centro de rehabilitación sin su autorización, por lo cual quedó detenido por el delito de violencia familiar.

Sujeto acusado por golpear a su esposa, su suegra y cuñado en Hermosillo

El segundo hecho ocurrió a las 3:30 de la madrugada en las calles General Piña y Santa Rosa, donde una mujer acusó a su esposo, Franscisco Antonio “N”, de 30 años, de golpearla a ella, a su suegra y cuñado, de 26, 58 y 16 años, respectivamente.

La reportante explicó que el hombre comenzó con agresión verbal y física contra ella, y cuando la mamá y el hermano intentaron defenderla, también los pateo y agredió, por lo que fue detenido.

