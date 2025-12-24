Joven Detenido por Intentar Exhumar Restos de su Abuelo en un Panteón de Hermosillo

Luego de que Omar Uriel “N”, de 20 años de edad, intentó exhumar los restos de su abuelo, del panteón ubicado en el ejido Molino de Camou, fue detenido y turnado al ministerio público, de acuerdo a información de la Policía Municipal de Hermosillo.

Los hechos sucedieron minutos antes de las 3 de la tarde del martes, en el cementerio situado a la altura del kilómetro 16 de la comunidad rural.

Familiares del joven fueron quienes lo señalaron de quebrar con un hacha la lápida de concreto y dejar expuesto el ataúd del adulto mayor.

Aseguran una mochila con dosis de droga y una granada en colonia Las Lomas de Hermosillo

En hechos aislados, Elementos de distintas dependencias de seguridad aseguraron una mochila con 57 dosis de marihuana y una granada, durante un operativo de vigilancia realizado en la colonia Las Lomas, en Hermosillo, Sonora.

De acuerdo con el gabinete de Seguridad del Gobierno de México, el hallazgo ocurrió mientras se efectuaban recorridos de prevención en la zona, alrededor de la 1:30 de la tarde del pasado martes 23 de diciembre.

El material quedó a disposición de las autoridades competentes para su debida investigación

Reportera: Fernanda Romero N+

