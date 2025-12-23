¿Cuál es la Sanción por Realizar Disparos al Aire en Sonora?; Estos son los Años de Cárcel

En Sonora, quienes sean sorprendidos realizando disparos de arma de fuego al aire serán procesados por conducta delictiva que pone en peligro la vida e integridad de las personas, advirtió la Fiscalía General de Justicia del Estado.

La autoridad advirtió que ese acto de alto riesgo, que algunos consideran una tradición durante los festejos de Navidad y Año Nuevo, constituye un delito que se sanciona con hasta 9 años de prisión.

De acuerdo con el Código Penal del Estado de Sonora, esta conducta es sancionada con pena mínima de 5 de cárcel, además de multa económica.

La sanción puede alcanzar hasta los 9 años

La Fiscalía General puntualizó que cuando los disparos ocurren en días festivos, eventos públicos, o bajo los efectos del alcohol o drogas, la sanción se agrava y puede alcanzar hasta los 9 años.

Ante el grave riesgo de lesiones a personas inocentes por las llamadas “balas perdidas” de disparos que realizan personas en la vía pública, la Fiscalía exhortó a la ciudadanía a no normalizar este tipo de actos y denunciar de inmediato cualquier detonación de arma de fuego a los números 911 y 089.

