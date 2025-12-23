¿Habrá Servicio de Recolección de Basura en Fechas Decembrinas en Hermosillo? Esto Sabemos

El Ayuntamiento de Hermosillo informó que para el día jueves 25 se suspenderá el servicio de recolección de basura, igual que el día jueves 1 de enero.

Por este motivo, la recomendación que hace servicios públicos municipales, es resguardar los desechos para evitar que esta llegue a la calle.

El servicio de recolección se restablecerá al día siguiente con normalidad, es decir, podrán esperar los camiones en todas las rutas.

Consulado estadounidense cerrará en fechas decembrinas

El consulado de los Estados Unidos informó que todas sus oficinas en México, incluyendo Hermosillo y Nogales, cerrarán los días 24 y 26 de diciembre, que se suman al día de asueto del 25, por las celebraciones navideñas, por lo que todas las citas programadas para esos días fueron reagendadas.

Se informó que a todos los afectados les debió de llegar un correo electrónico informando sobre la reprogramación de la cita, detallando día y hora para llevar a cabo sus entrevistas consulares.

Esto se debe a una orden ejecutiva firmada por el presidente de los Estados Unidos, para que los trabajadores puedan celebrar estos días en familia, reactivando la embajada y consulados sus labores normales a partir del lunes 29 de diciembre.

Reportero: Leova Peralta N+

