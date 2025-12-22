Detienen a Presuntos Responsables de Asesinar a Trabajador del Cereso 1 de Hermosillo

Dos personas fueron detenidas y vinculadas a proceso por la presunta comisión del delito de homicidio en contra de un custodio del Centro de Reinserción Social, Cereso 1, de Hermosillo, informó Carlos Alberto Flores.

El comisario general de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, AMIC, precisó que se trata del presunto autor material, así como del conductor del vehículo que fue utilizado en la agresión armada directa registrada el 13 de diciembre cuando el trabajador del centro penitenciario se desplazaba en motocicleta a su domicilio.

“Derivado de las investigaciones el día 16 se capturó a una persona de interés relacionada con el asunto, en posesión de diversas dosis de droga; las investigaciones continuaron y el día 17 se efectuaron diversos cateos derivados de esta agresión en contra del custodio donde se aseguró al agresor material, quien disparó en contra de esta persona”, Carlos Alberto Flores , Comisario general AMIC

Continúan las investigaciones para el esclarecimiento de los hechos

El comisario de la AMIC puntualizó que con los datos de prueba obtenidos se logró la ejecución de las órdenes de aprehensión y continúan las investigaciones para el esclarecimiento de los hechos.

No tenemos el motivo, las personas se reservaron esa información, solamente tenemos los videos y los testimonios que acreditan su participación en los hechos; continua la investigación, obviamente tenemos que determinar en cuanto a la autoría intelectual de ese asunto”

Reportero: Ángel Lozano N+

JGMR