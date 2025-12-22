Localizan Cuerpo Sin Vida Dentro de Autobús de Pasajeros al Llegar a Empalme, Sonora

Un hombre fue localizado sin vida al interior de un autobús de pasajeros de la línea Albatros, al momento de llegar a la central de Empalme, ubicada en la colonia Kilómetro 2, el domingo 21 de diciembre, a las 19:20 horas.

El cuerpo de la víctima identificada como Fredy Jesús “N”, de 37 años de edad, se localizó en la parte posterior del transporte, entre el baño y el pasillo central, en posición de decúbito dorsal.

Agentes ministeriales de investigación criminal que acudieron a inspeccionar el sitio, encontraron una jeringa y un desodorante en aerosol con mancha color café.

El cuerpo fue localizado junto con un envoltorio de presunta heroína

Al inspeccionar el cuerpo, los agentes ministeriales localizaron una cartera con un envoltorio de plástico transparente con sustancia pastosa color café con características similares a la heroína y se observó una punción en el muslo izquierdo.

El chofer declaró que al llegar a la central de autobuses un pasajero reportó el hallazgo del cadáver al abrir la puerta del baño.

El cuerpo sin vida fue traslado al Servicio Médico Forense para realizar la necropsia de ley y determinar si el fallecimiento fue por sobre dosis o alguna otra causa desconocida hasta el momento del hallazgo.

Reportero: José Ponce N+

