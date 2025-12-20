Muere Conductor en Choque de Frente en Carretera a San Miguel de Horcasitas

Un choque de frente ocurrido la noche del sábado, en el kilómetro 20 de la carretera que conduce a la comunidad de San Miguel de Horcasitas, dejó a una persona sin vida y una mujer lesionada que fue trasladada a recibir atención médica a un hospital en Hermosillo.

Debido al fuerte impacto entre una camioneta y un sedán, fue necesario el apoyo de bomberos para rescatar el cuerpo del chofer del vehículo compacto que falleció en el lugar al quedar prensado frente al volante.

Detienen a conductor tras choque en tramo a San Miguel de Horcasitas

En el lugar fue detenido el presunto conductor de la camioneta de color blanco que impactó de frente al sedan gris donde quedó el hombre sin vida, en hechos ocurridos a las 22:30 horas del sábado.

Peritos de la Fiscalía y médicos forenses acudieron al sitio del accidente para hacer el levantamiento del cuerpo de la víctima, así como la recopilación de indicios que permitan al agente del Ministerio Público hacer el deslinde de responsabilidades.

