Lista de Playas no Aptas para Vacacionar en México Este Invierno 2025; Hay Dos en Sonora

Dos playas de Sonora resultaron no aptas para el uso recreativo en el monitoreo prevacacional de invierno 2025 realizado por la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, en coordinación con autoridades estatales de salud y la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública.

La toma de muestras de agua de mar se hizo durante las semanas previas al período vacacional para conocer si alguna de estas representa una situación que pueda causar daños a la salud de la población.

Los análisis realizados en dos mil 233 muestras de agua de 289 playas de mayor afluencia pública, en los principales destinos turísticos del país, dieron como resultado que 283 son aptas para uso recreativo y solo 6 no lo son, al rebasar los criterios de calidad establecidos dentro de los límites de protección a los usuarios.

Estos son los balnearios que no cumplen las condiciones necesarias ubicados en cinco estados, entre los que lidera Sonora con dos lugares, la playa El Veneno en Miramar y playa San Francisco en San Carlos.

Lista de playas no aptas para vacacionar en México este invierno 2025

Baja California: Playa Tijuana en Tijuana.

Jalisco: Playa Mismaloya.

Sonora: Playa El Veneno/ Miramar y Playa San Francisco.

Tamaulipas: Playa Barra del Tordo.

Veracruz: Playa José Martí

La dependencia señala que existen factores que afectan la calidad del agua, como drenajes pluviales, descargas de aguas residuales, asentamientos irregulares, actividades de comercio informal, así como gran afluencia de bañistas en ciertas temporadas del año y no contar con la infraestructura de saneamiento y alcantarillado adecuada.

Se exhortó a la población a mantener la limpieza de las playas durante la temporada vacacional y reportar cualquier anomalía en los comités establecidos en los diferentes puntos turísticos del país, así como en las páginas de la COFEPRIS y la SEMARNAT.

