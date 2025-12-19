Playas en México Tendrán Más Salvavidas y Apoyo Médico en Vacaciones de Invierno por Plan Marina

Este viernes 19 de diciembre de 2025 inició la “Operación Salvavidas Invierno 2025”, un operativo de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) implementado en las playas más visitadas del país, durante el periodo vacacional.

En un comunicado, la dependencia señaló que se trata de una estrategia dentro del Plan Marina cuyo objetivo es proporcionar seguridad y vigilancia, y resguardar la integridad de los vacacionistas nacionales e internacionales que visiten los principales destinos turísticos.

Los datos clave:

La “Operación Salvavidas Invierno 2025” estará activo del 19 de diciembre al 9 de enero del 2026.

Se llevará a cabo en las playas de mayor afluencia turística del país, así como en los centros turísticos que son áreas de responsabilidad de la Armada de México.

Se desplegarán 3 mil 035 elementos navales, entre almirantes, capitanes, oficiales, clases, marinería y personal civil

, entre almirantes, capitanes, oficiales, clases, marinería y personal civil Habrá 298 unidades: 16 buques para la vigilancia marítima; 93 embarcaciones menores para el rescate de las personas que se lleguen a encontrar en peligro en la mar; seis aéreas, 144 terrestres y 39 ambulancias.

Con dichas unidades, se complementará el apoyo para la vigilancia y seguridad de las personas, con la misión principal de salvaguardar la vida humana en la mar, especificó la Semar.

Video relacionado: Operativo Vacaciones Invierno 2025; GN Vigilará Carreteras del País.

Acciones realizadas en la “Operación Salvavidas Invierno 2025”

De acuerdo con la dependencia federal, los elementos navales realizarán acciones de salvavidas, apoyo médico, vigilancia, seguridad marítima, aérea y terrestre.

En el operativo participarán 34 Estaciones Navales de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima: 11 en el litoral del Golfo de México y 23 en el litoral del Pacífico.

La Semar agregó que el personal recibió capacitación con una serie de cursos y programas de alta especialización en materia de búsqueda, rescate, buceo y medicina hiperbárica, con el fin de brindar auxilio a la población de manera oportuna.

Video: Vacaciones de Invierno 2025: Así Es el Operativo Para Cuidar a Familias y Turistas en México

¿Qué significan los colores de las banderas en el mar?

La Marina además resaltó la importancia de observar y respetar las indicaciones emitidas por la Capitanía de Puerto respecto al comportamiento del mar en sus niveles de marea.

Por ello, explicó qué significan las banderas de diferentes colores:

Verde , indica que existen las condiciones para bañarse, nadar o bucear son buenas.

, indica que existen las condiciones para bañarse, nadar o bucear son buenas. Amarillo , significa precaución, debido a las corrientes marinas y la posibilidad de que el estado del tiempo empeore.

, significa precaución, debido a las corrientes marinas y la posibilidad de que el estado del tiempo empeore. Rojo, indica que los bañistas NO deben ingresar al mar.

Recomendaciones

En el operativo se instalarán puestos de socorro y rescate, donde elementos salvavidas y de Sanidad Naval brindarán atención médica de primeros auxilios a quienes así lo requieran.

Además, la instancia invitó a la población en general a que durante su estancia en las playas tengan presentes las siguientes recomendaciones:

Respetar las indicaciones de los salvavidas.

No descuidar a los niños en las playas.

No introducirse al mar después de haber ingerido alimentos, bebidas alcohólicas o una combinación de ambas.

Procurar nadar cerca de donde se encuentre un elemento salvavidas.

No nadar en áreas donde haya tráfico marítimo (lanchas o motos acuáticas).

En caso de viajar en embarcaciones menores (lanchas), cerciorarse que no sean sobrecargadas, además de exigir chaleco salvavidas, revisar que éste sea el adecuado para cada actividad y que se ajuste a la medida de cada usuario.

No obstaculizar los accesos a las playas y dejar acceso libre a patrullas y ambulancias.

Utilizar protector solar.

Tomar agua constantemente para hidratarse.

No tirar basura en las playas.

