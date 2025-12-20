Vinculan a Sergio Fernando “N” por Presunta Desaparición y Asesinato en Hermosillo

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora obtuvo la vinculación a proceso en contra de Sergio Fernando “N”, por su probable responsabilidad en los delitos de desaparición cometida por particulares con resultado de muerte, asociación delictuosa y concurso real de delitos, en Hermosillo.

Con base en resultado de las investigaciones se logró establecer que el pasado 18 de marzo en la cerrada Pilares, en la colonia Cerrada de Minas, el imputado arribó a bordo de un vehículo acompañado de cuatro personas más para amenazar y privar de su libertad a la víctima identificada como José Alejandro “N”.

Al día siguiente, agentes ministeriales de investigación criminal encontraron restos humanos frente a una central de autobuses de Hermosillo, en la colonia Revolución; además, el 14 de mayo se localizaron restos óseos adicionales en la colonia El Jito, confirmándose su identidad el 28 de mayo.

Fiscalía Investiga a Sergio Fernando “N” en Sonora

Derivado de estos hechos en los que la Fiscalía General de Justicia del Estado asegura la participación de Sergio Fernando, se le ejecutó orden de aprehensión y fue presentando en los Tribunales donde se le dictó la medida cautelar de prisión preventiva, mientras continúan las investigaciones.

