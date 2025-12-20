Hombre es Asesinado Dentro de una Casa de Ciudad Juárez; Dos Menores Resultan Lesionadas

Un hecho violento se registró al interior de un domicilio ubicado en el fraccionamiento Riberas del Bravo, en Ciudad Juárez, donde un hombre fue asesinado y dos menores de edad resultaron lesionadas, de acuerdo con información preliminar de las autoridades.

Los hechos ocurrieron en una vivienda localizada en el cruce de las calles Rivera de Niágara y Rivera Lerma, hasta donde arribaron varios sujetos, quienes presuntamente ingresaron por la fuerza al domicilio.

Según las primeras versiones, los agresores sometieron al hombre, a quien amarraron de pies y manos para posteriormente agredirlo de manera violenta. La víctima presentaba múltiples golpes, así como lesiones producidas por arma blanca, las cuales le habrían provocado la muerte en el lugar.

Te podría interesar: Localizan a Hombre Sin Vida en Camino de Terracería en Misiones de Creel, Ciudad Juárez

Dos menores de edad son lesionadas durante el ataque

Durante el ataque, dos menores de edad que se encontraban en la vivienda también resultaron lesionadas. Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal acudieron como primeros respondientes y procedieron a resguardar a las menores, además de solicitar apoyo de otras corporaciones.

La escena fue acordonada por agentes municipales, al lugar también arribaron elementos de Ejército Mexicano, mientras que personal de la Fiscalía General del Estado se encargó del procesamiento del lugar, así como del levantamiento de evidencias para integrar la carpeta de investigación correspondiente.

Asesinan a Hombre en Chihuahua; Lo Atacan al Llegar a Casa de su Pareja

Peritos y agentes ministeriales realizaron las diligencias necesarias para establecer la mecánica de los hechos e identificar a los responsables del homicidio.

Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas, ni se ha dado a conocer el estado de salud de las menores lesionadas, en tanto continúan las investigaciones para esclarecer este crimen ocurrido en el sector oriente de Ciudad Juárez.

Historias recomendadas: