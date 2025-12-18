Localizan a Hombre Sin Vida en Camino de Terracería en Misiones de Creel, Ciudad Juárez

Un hombre fue localizado sin vida en un camino de terracería ubicado sobre la calle Cueva de la Frontera, en su cruce con Barranca de Urique, dentro de la colonia Misiones de Creel, al suroriente de Ciudad Juárez.

El hallazgo fue reportado a los números de emergencia, lo que generó la movilización de corporaciones de seguridad hasta el sitio. A la llegada de los primeros respondientes, se confirmó que el masculino ya no contaba con signos vitales y presentaba lesiones producidas por proyectil de arma de fuego.

De acuerdo con información preliminar proporcionada por autoridades, el caso estaría relacionado con un presunto intento de robo de vehículo ocurrido horas antes del hallazgo.

Investigan posible intento de robo previo al homicidio

Según el reporte recibido por el 911, el hombre habría sido interceptado por sujetos armados en el estacionamiento de un supermercado, donde presuntamente intentaron despojarlo de su automóvil. Tras la agresión, la víctima fue localizada posteriormente sin vida en el camino de terracería mencionado.

Elementos de distintas corporaciones policiacas acordonaron el área para preservar la escena, mientras que personal de la Fiscalía General del Estado inició con el procesamiento del lugar, asegurando indicios balísticos y recabando información que permita establecer la mecánica de los hechos.

Asimismo, peritos y agentes investigadores realizaron el levantamiento del cuerpo, el cual fue trasladado al Servicio Médico Forense para la necropsia de ley, con el fin de determinar de manera oficial la causa de muerte.

Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas, ni se ha dado a conocer la identidad de la víctima.

