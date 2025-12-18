Así los Tiempos de Espera en Puentes Internacionales de Chihuahua Hoy 18 de Diciembre 2025

Este es el reporte actualizado de los tiempos de espera en los cruces internacionales de la frontera norte de Chihuahua, con corte a las 06:30 AM, información útil para automovilistas y viajeros que planean cruzar hacia Estados Unidos este miércoles 18 de diciembre del 2025, según información de U.S. Customs and Border Protection (CBP).

Los tiempos pueden variar a lo largo del día dependiendo del flujo vehicular, condiciones climáticas y revisiones de las autoridades fronterizas.

Puente Internacional Paso del Norte

Carril general: 65 minutos.

Ready Lane: 60 minutos.

Sentri: 2 minutos.

Ubicación: Av. Juárez, Ciudad Juárez, Chihuahua, C.P. 32000, México.

Horario: Abierto las 24 horas.

Transmisión en vivo Puente Internacional Paso del Norte (Norte)

Puente Internacional Córdova de las Américas

Carril general: 60 minutos.

Ready Lane: 49 minutos.

Ubicación: Av. de Las Américas 2551, Margaritas, 32310 Juárez, Chih.

Horario: Abierto las 24 horas.

Transmisión en vivo Puente Internacional Córdova - Américas (Norte)

Puente Internacional Zaragoza – Ysleta

Carril general: 45 minutos

Ready Lane: 45 minutos

Sentri: 5 minutos

Ubicación: Av. Waterfill, Ciudad Juárez, Chihuahua, C.P. 32550, México

Horario: Abierto las 24 horas

Transmisión en vivo Puente Internacional Zaragoza (Sur)

Puente Internacional Guadalupe – Tornillo

Carril general: 20 minutos

Ubicación: Guadalupe, Chihuahua, México

Horario: 6:00 a.m. a 10:00 p.m.

Puente Internacional Santa Teresa

Carril general: 35 minutos.

Ready Lane: 30 minutos.

Horario: 6:00 a.m. a 10:00 p.m.

Los tiempos de espera son estimados y están sujetos a cambios sin previo aviso. Se recomienda a los usuarios considerar rutas alternas y planificar su cruce con anticipación.

