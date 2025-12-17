Veterinarios en Ciudad Juárez No Recomiendan Adoptar Mascotas Como Regalos de Navidad

Durante las festividades decembrinas, veterinarios y defensores de los animales advierten sobre los riesgos de adoptar mascotas como regalos, ya que en muchos casos estas decisiones se toman sin considerar la responsabilidad y el compromiso que implica el cuidado de un animal de compañía, lo que puede derivar en situaciones de maltrato o abandono.

Rosa María Coutiño, administradora de la Asociación Pro Defensa Animal (APRODEA), señaló que es común que se adopten cachorros para regalarlos a niños, sin tomar en cuenta que, al ser muy pequeños, los menores pueden jugar de manera brusca, lo que podría provocar una reacción defensiva del animal.

Un niño chiquito es brusco y quiere jugar, y a veces el animalito no tiene ganas o sin querer lo lastiman porque le jalan la cola o lo pisan; el animal reacciona mordiendo y entonces el adulto se molesta, les pegan o los echan a la calle.

La administradora recomendó que, en lugar de regalar mascotas por moda o influencia de películas, se opte por alternativas como peluches.

Hay que tener paciencia y sobre todo mucho amor para ellos porque si lo agarraste nada más porque ah, está de moda por esta película o porque a mi niño lo quería, mejor uno de peluche.

Adopciones de Mascotas Llevan Seguimiento

En este contexto, protectores de animales enfatizan la importancia de dar seguimiento a las adopciones para garantizar el bienestar de las mascotas y que cuenten con condiciones adecuadas en sus nuevos hogares. Cecilia Chavarría, encargada de adopciones en APRODEA, explicó que se realizan llamadas de seguimiento cada uno o dos meses, además de solicitar fotografías de los animales para verificar su estado y entorno.

Indicó que entre los requisitos para adoptar se encuentran la copia de la credencial de elector, fotografías de la vivienda con rejas seguras, sombra, una casita, agua limpia y alimento, así como el compromiso de cumplir con el esquema de vacunación y la esterilización.

Finalmente, señalaron que, aunque las adopciones aumentan durante la temporada decembrina, el resto del año estas disminuyen considerablemente, mientras que la cantidad de perros en situación de calle continúa en aumento. Por ello, reiteraron que adoptar una mascota implica un compromiso permanente que va más allá de una fecha especial, y exhortaron a la ciudadanía a reflexionar antes de adoptar, priorizando siempre el bienestar animal.

