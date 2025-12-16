Localizan a Dos Mujeres de la Tercera Edad Inconscientes en Vivienda de Ciudad Juárez

Durante la madrugada de este martes 16 de diciembre se reportó al número de emergencias 911 el hallazgo de dos mujeres de la tercera edad, quienes fueron localizadas inconscientes al interior de una vivienda ubicada en el cruce de las calles Miguel Auza y Checoslovaquia, en la colonia Constitución, en Ciudad Juárez.

De acuerdo con los primeros informes proporcionados por las autoridades, fueron familiares de las víctimas quienes realizaron el reporte al sistema de emergencias. Al lugar acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal como primeros respondientes, quienes ingresaron al domicilio para verificar la situación.

Al interior de la vivienda, los agentes localizaron a las dos mujeres, de aproximadamente entre 70 y 75 años de edad, tendidas en el suelo e inconscientes. Durante la inspección inicial, los policías se percataron de la presencia de un calentón de gas encendido sin flama, además de que la casa no contaba con una adecuada ventilación.

Muere Mujer de la Tercera Edad Dentro de Vivienda

Al intentar brindar auxilio a las víctimas, los elementos se percataron de que una de las mujeres ya no contaba con signos vitales, por lo que se solicitó la presencia del Servicio Médico Forense para realizar el levantamiento del cuerpo y trasladarlo a sus instalaciones, donde se le practicará la necropsia de ley. En cuanto a la segunda mujer, se informó que aún se encontraba con vida, por lo que paramédicos la trasladaron de inmediato a un hospital para que recibiera atención médica especializada.

Posteriormente, al lugar arribaron elementos de la Agencia Estatal de Investigación, quienes iniciaron las indagatorias correspondientes. Las autoridades señalaron que será una vez concluidos los estudios periciales cuando se determine la causa del fallecimiento, sin descartar que pudiera tratarse de una intoxicación por inhalación de monóxido de carbono u otra causa distinta.

