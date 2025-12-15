Accidente en la Carretera Panamericana de Ciudad Juárez Deja Un Muerto y Dos Lesionados

Un accidente vial registrado en el kilómetro 30 de la carretera Panamericana, a la altura de la entrada al panteón San Rafael en Ciudad Juárez, Chihuahua, dejó como saldo dos personas lesionadas y una más sin vida, la tarde de este lunes 15 de diciembre.

De acuerdo con los primeros reportes, una camioneta que salía del panteón San Rafael intentó incorporarse a la carretera, momento en el que le cortó la circulación a un tráiler que transitaba por la zona. El impacto fue de consideración y provocó severos daños en los vehículos involucrados.

Te podría interesar: Aseguran Armamento y Droga en el Municipio de Aquiles Serdán, Chihuahua

Tras el reporte al número de emergencias, al lugar acudieron elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, Protección Civil, Guardia Nacional y Policía de Caminos, quienes de inmediato aseguraron el área para evitar otro percance y permitir las labores de auxilio.

Una persona pierde la vida en el lugar del accidente

Paramédicos brindaron atención prehospitalaria a las dos personas lesionadas, quienes posteriormente fueron trasladadas a recibir atención médica. Sin embargo, una de las personas involucradas en el accidente perdió la vida en el lugar, debido a la gravedad de las lesiones sufridas tras el choque.

Registran 14 Homicidios Durante el Fin de Semana en el Estado de Chihuahua

Hasta el momento, no se ha revelado la identidad de la persona fallecida, ni el estado de salud actualizado de los lesionados. Las autoridades exhortaron a los automovilistas a extremar precauciones al circular por la carretera Panamericana, especialmente en zonas de accesos y salidas, para evitar este tipo de hechos.

Historias recomendadas: