Identifican a Hombre Asesinado por Policía Estatal en Chihuahua; Aseguran Domicilio

Luego del hecho violento ocurrido en calles de la colonia Genaro Vázquez, en la ciudad de Chihuahua, donde un elemento de la Policía Estatal privó de la vida a un hombre tras dispararle en el pecho, se informó que el domicilio donde sucedieron los hechos fue asegurado por la Fiscalía de Distrito Zona Centro.

Autoridades Identifican a la Víctima

Asimismo, autoridades dieron a conocer que la víctima fue identificada oficialmente como Guillermo Ignacio G. M., alias “El Willy”, de 36 años de edad. De acuerdo con datos proporcionados por autoridades, el hombre contaba con acusaciones relacionadas con hechos violentos, entre ellos el homicidio de su expareja sentimental, identificada como Damaris A. J., así como el asesinato de sus padres ocurrido en el año 2020.

Según los primeros reportes emitidos, el hecho violento se habría originado tras una riña en un domicilio ubicado en el cruce de las calles 86 y Urquidi, en la colonia mencionada. En el lugar, un policía estatal identificado como Raúl Eduardo G. R., quien se encontraba en su día de descanso, presuntamente sostuvo una fuerte discusión con la víctima.

Durante el altercado, se confirmó que la víctima portaba un arma de fuego, situación que forma parte de la investigación. La Fiscalía informó que actualmente se realizan pruebas periciales y se recaban declaraciones de posibles testigos, con el fin de determinar si el elemento policial, quien se encontraba fuera de horario laboral, actuó en legítima defensa.

