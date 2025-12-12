Presunto Agente Estatal Asesina a Hombre en su Día Franco Tras Riña en Chihuahua

Minutos antes de la medianoche de este jueves 11 de diciembre, un hecho violento se registró en la zona sur de la ciudad de Chihuahua, donde un hombre fue asesinado durante una aparente riña. El incidente ocurrió en la calle Urquidi, entre las calles 84 y 86 de la colonia Genaro Vázquez.

Testigos señalaron que el agresor, identificado como un presunto elemento de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) que se encontraba en su día de descanso, sostuvo una fuerte discusión con la víctima.

Durante el altercado, el agente presuntamente habría sacado un arma de fuego y disparado en repetidas ocasiones, provocando la muerte inmediata del hombre, cuyo cuerpo quedó tendido junto a una bicicleta.

Autoridades detienen al presunto agresor y aseguran la escena

Tras el reporte al número de emergencias, elementos de la Policía Municipal arribaron de inmediato y detuvieron al presunto responsable, quien permaneció en el lugar después del ataque. Posteriormente, agentes de la Policía Estatal, peritos de la Fiscalía General del Estado y personal del Ejército Mexicano se sumaron a las labores de aseguramiento.

Peritos realizaron el procesamiento de la escena, donde recolectaron evidencia balística, incluyendo casquillos percutidos que habrían sido disparados por el arma del agente. Finalmente, personal del Servicio Médico Forense efectuó el levantamiento del cuerpo para su traslado y para continuar con las indagatorias correspondientes.

Las autoridades mantienen abierta la investigación para determinar las circunstancias exactas que derivaron en el homicidio.

