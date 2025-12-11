Fogata para Quitar el Frío Provoca Incendio en Dos Viviendas de Madera en Ciudad Juárez

Al menos dos cuartos de madera resultaron consumidos por el fuego en la colonia Carlos Chavira, luego de que una fogata encendida para aminorar las bajas temperaturas se saliera de control. El siniestro ocurrió en el cruce de las calles Atrás Quedó la Huella y Adelita Sisniega de Ciudad Juárez, Chihuahua.

Vecinos informaron que las personas que habitaban las viviendas habían encendido una fogata, práctica que, dijeron, no era la primera vez que realizaban. Sin embargo, en esta ocasión las llamas se elevaron rápidamente y se propagaron entre las estructuras de madera, alcanzando al menos dos casas y generando una columna de humo visible desde varios puntos del sector.

Te podría interesar: Camioneta se Incendia en el Blvd. Francisco Villarreal Torres de Ciudad Juárez

Bomberos sofocan el fuego; Ejército resguarda la zona

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos arribaron con una máquina y una unidad ligera para combatir el incendio, logrando sofocar las llamas tras varios minutos de trabajo. Las viviendas presentaron daños severos debido a la facilidad con la que el fuego se extendió en el material de construcción.

Personal del Ejército Mexicano acudió también al lugar para resguardar el área mientras los bomberos trabajaban en el control total del siniestro y verificaban que no quedaran puntos activos.

Aumenta Uso de Albergues por Bajas Temperaturas en Ciudad Juárez

Hasta el momento no se han reportado personas lesionadas. Las autoridades evaluarán los daños y continuarán con las investigaciones para determinar las circunstancias exactas del incidente.

Historias recomendadas: