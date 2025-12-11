Conductor Choca Contra Muro de Contención en Ciudad Juárez; No Se Reportan Lesionados

Un conductor terminó impactado contra un muro de contención luego de intentar reincorporarse en un punto no permitido sobre la avenida Las Torres y el bulevar Zaragoza, en Ciudad Juárez.

De acuerdo con las primeras versiones, el automóvil circulaba de norte a sur cuando el guiador intentó cruzar hacia el otro lado de la vialidad aprovechando una pequeña apertura, pese a que en esa zona existen muros diseñados para impedir cualquier cambio de acera.

Al intentar el movimiento, el vehículo golpeó directamente uno de los muros, ocasionando daños visibles en la parte posterior de la unidad.

Automovilistas auxiliaron al conductor; Seguridad Vial tomó conocimiento

Otros conductores que transitaban por el área se detuvieron para ayudar al afectado a mover el vehículo y evitar un congestionamiento mayor en la vía, que registra flujo constante durante la mañana y tarde.

Al lugar llegaron elementos de la Coordinación de Seguridad Vial, quienes realizaron las primeras indagatorias para deslindar responsabilidades y proceder a que el conductor cubra los daños ocasionados al muro de contención. Las autoridades confirmaron que no se reportaron personas lesionadas tras el percance.

