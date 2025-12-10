Choque en Ciudad Juárez: Vehículo Impactó Poste y Unidad de Transporte

El conductor de un vehículo color gris perdió el control en el cruce de Avenida de los Aztecas y Feldespato, lo que provocó un choque que terminó con la unidad impactando contra un poste de concreto y posteriormente contra una unidad de transporte público.

Según los reportes iniciales del sitio, la maniobra imprevista ocurrió cuando otro vehículo se atravesó en su camino; al evitar la colisión, el conductor del auto gris perdió el control y la trayectoria se desvió hacia el poste y el camión que se encontraba en el descenso y ascenso de personas.

Te podría interesar: Vuelca Camioneta Tras Choque en Ciudad Juárez; Hay Un Conductor Lesionado

No se reportaron lesionados; se investiga la mecánica del choque

En el lugar no se registraron personas lesionadas; los pasajeros del transporte público y el conductor del vehículo involucrado resultaron ilesos. Elementos de la Coordinación de Seguridad Vial acudieron para asegurar la escena, realizar el peritaje correspondiente y determinar responsabilidades.

Rescatista de Ciudad Juárez Llama a la Conciencia Tras Atender Más de 5 Mil Accidentes

El incidente provocó revisión y retiro de escombros del poste y del vehículo siniestrado, además de una inspección básica a la unidad del transporte para confirmar su operatividad antes de reanudar el servicio. Las autoridades preventivas pidieron a los conductores extremar precauciones al transitar por la zona.

Historias recomendadas: