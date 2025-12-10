Vuelca Camioneta Tras Choque en Ciudad Juárez; Hay Un Conductor Lesionado

Un fuerte accidente vial se registró en el cruce de la avenida Ejército Nacional y la calle Rancho El Becerro, en Ciudad Juárez, donde la colisión entre dos vehículos provocó la volcadura de una camioneta tipo pick-up en color blanco y dejó a un conductor lesionado.

De acuerdo con los primeros informes, el conductor de la camioneta intentó girar para ingresar al fraccionamiento Pradera Dorada. Durante la maniobra, fue impactado en el costado por el conductor de un vehículo compacto en color negro, lo que ocasionó que la pick-up perdiera estabilidad y volcara sobre la cinta asfáltica.

Un hombre quedó atrapado y fue trasladado a un hospital

El impacto dejó atrapado al conductor del automóvil negro, quien presentaba lesiones visibles en la cabeza y en la rodilla derecha. Paramédicos que acudieron al lugar lograron estabilizarlo y posteriormente lo trasladaron a un centro hospitalario para recibir atención médica especializada.

Agentes de la Coordinación de Seguridad Vial aseguraron el área y comenzaron con el peritaje correspondiente para determinar la responsabilidad de los involucrados. La volcadura generó afectaciones temporales en el flujo vehicular, por lo que se recomendó a los automovilistas circular con precaución.

Las autoridades reiteraron el llamado a respetar los señalamientos y mantener una conducción preventiva, especialmente en avenidas de alto flujo como Ejército Nacional.

