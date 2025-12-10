Hombre Muere Atropellado en la Carretera Ciudad Juárez–Ascensión; Conductor Huyó del Lugar

Un hombre perdió la vida luego de ser atropellado mientras intentaba cruzar la carretera Ciudad Juárez–Ascensión, a la altura del kilómetro 14. De acuerdo con un agente de la Guardia Nacional, el conductor del vehículo responsable se dio a la fuga tras el impacto.

Según los primeros reportes, la víctima, un hombre de aproximadamente 50 años, atravesaba la vialidad cuando un automóvil que circulaba por la zona lo embistió de manera frontal. El conductor no se percató del peatón, lo que provocó el choque que derivó en la muerte inmediata del afectado. Tras el incidente, el responsable aceleró y abandonó la escena sin brindar apoyo ni dar aviso a las autoridades.

Guardia Nacional y autoridades locales realizan las primeras diligencias

Tras recibir el reporte, elementos de la Guardia Nacional de Caminos arribaron al lugar para acordonar el área y asegurar la escena del accidente. Minutos después, agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal también llegaron al punto para apoyar con el control del tránsito y la recopilación de información preliminar.

Peritos y elementos de la Fiscalía General del Estado iniciaron las investigaciones correspondientes, con el objetivo de identificar al conductor que huyó. Como parte del proceso, se revisarán posibles cámaras en la zona y testimonios de conductores que transitaban por la carretera al momento del accidente.

Asimismo, personal del Servicio Médico Forense acudió para realizar el levantamiento del cuerpo y trasladarlo a sus instalaciones, donde se llevará a cabo la necropsia de ley. Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a conducir con precaución en tramos carreteros y reportar cualquier información que pueda ayudar a esclarecer el caso.

