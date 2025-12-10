Tráiler Vuelca en Las Curvas del Perico de la Carretera Juárez-Chihuahua; Chofer Perdió la Vida

La mañana de este miércoles se registró un accidente fatal en la carretera libre Chihuahua-Ciudad Juárez, específicamente en el kilómetro 5 del tramo conocido como Las Curvas del Perico. Un tráiler que circulaba en sentido sur a norte y que transportaba madera perdió el control, volcó y salió de la cinta asfáltica.

De acuerdo con los primeros reportes, el chofer, de aproximadamente 40 años, perdió la vida tras quedar atrapado entre los restos del vehículo. Una segunda persona, también de edad aproximada a los 40 años, viajaba como acompañante y resultó con lesiones de gravedad.

Te podría interesar: Hombre Muere Atropellado en la Carretera Ciudad Juárez–Ascensión; Conductor Huyó del Lugar

Bomberos rescatan al lesionado; Guardia Nacional asegura la zona

Elementos del Cuerpo de Bomberos trabajaron para liberar al copiloto de entre los fierros retorcidos. Posteriormente, paramédicos de Los Ángeles Blancos lo trasladaron en estado grave a un hospital para recibir atención especializada.

Agentes de la Guardia Nacional División Carreteras acudieron al lugar para tomar conocimiento del incidente y dirigir el tráfico vehicular, que se vio parcialmente afectado por la volcadura. Finalmente, personal del Servicio Médico Forense realizó el levantamiento del cuerpo del conductor fallecido para su traslado y necropsia correspondiente.

Rescatista de Ciudad Juárez Llama a la Conciencia Tras Atender Más de 5 Mil Accidentes

Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar las causas precisas del accidente.

Historias recomendadas: