Camioneta se Incendia en el Blvd. Francisco Villarreal Torres de Ciudad Juárez

La mañana de este miércoles 10 de diciembre, una camioneta en color rojo se incendió a las afueras de una sucursal bancaria ubicada sobre el Boulevard Francisco Villarreal Torres en Ciudad Juárez, luego de que presuntamente presentara una falla mecánica.

De acuerdo con los primeros reportes, la guiadora, quien trabaja en la misma sucursal bancaria, se encontraba estacionada cuando la unidad comenzó a emitir humo, seguido de llamas que rápidamente se extendieron hacia la parte frontal del vehículo.

Bomberos sofocan las llamas; daños son considerados pérdida total

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos arribaron al lugar en la máquina número 11 y lograron controlar el incendio en pocos minutos. No se registraron personas lesionadas, y el área fue asegurada para evitar riesgos a clientes y trabajadores del banco.

Las autoridades confirmaron que los daños materiales en la camioneta son pérdida total, mientras que personal de bomberos realizará el dictamen correspondiente para confirmar la causa del siniestro.

