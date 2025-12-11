Detienen a Hombre con Identificaciones Falsas y Billetes Apócrifos en Delicias, Chihuahua

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) de la Fiscalía de Distrito Zona Sur detuvieron en Delicias a Omar Alejandro "N", de 33 años, quien fue sorprendido en flagrancia mientras realizaba actividades vinculadas con la falsificación de documentos oficiales y la impresión de billetes apócrifos.

La detención ocurrió durante un operativo ejecutado en calles del municipio, donde los agentes lograron identificar al sospechoso y proceder con su aseguramiento. Al realizar la inspección correspondiente, se le localizaron credenciales de elector con distintos nombres pero con la misma fotografía, además de otros documentos que presentaban signos evidentes de falsificación.

Hallan material para impresión de billetes falsos

Durante la intervención, los investigadores también aseguraron hojas impresas con imágenes de billetes de 500 pesos, así como botes de tinta azul y diversos materiales que, según el propio detenido, utilizaba para intentar recrear la apariencia de billetes legítimos.

Todo lo asegurado, junto con el detenido, fue puesto a disposición de la autoridad competente para iniciar la carpeta de investigación correspondiente y definir su situación jurídica.

Las autoridades mantienen abiertas las indagatorias para determinar el posible alcance de la falsificación y si existen otras personas involucradas en esta actividad ilícita.

