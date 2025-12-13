Rescatan a Mujer de 18 Años Tras Caer al Dren 2-A en Ciudad Juárez

Una mujer de 18 años fue rescatada la madrugada de este sábado luego de caer al interior del dren 2-A, en Ciudad Juárez, en un incidente que movilizó a cuerpos de emergencia y autoridades municipales.

De acuerdo con los primeros reportes, la joven caminaba por la banqueta cuando, por causas aún no precisadas, cayó al interior del canal. Tras el accidente, logró comunicarse con sus familiares para informarles lo ocurrido, quienes a su vez solicitaron apoyo a los números de emergencia.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal acudieron al cruce de las calles Teófilo Borunda y Paseo de la Victoria, donde confirmaron que la mujer se encontraba al interior del dren y requería ayuda para salir del lugar.

Bomberos realizan maniobras de rescate en el dren 2-A

Minutos después arribaron elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, quienes desplegaron un operativo de rescate utilizando una escalera para poder acceder al canal y extraer de manera segura a la joven.

Tras varios minutos de maniobras, los rescatistas lograron ponerla a salvo sin que se reportaran lesiones de gravedad en el lugar. Familiares de la mujer también acudieron a la zona y, una vez que fue auxiliada, decidieron trasladarla por sus propios medios a un hospital, donde recibiría una valoración médica completa.

De manera preliminar, se informó que la joven presenta dificultades auditivas, situación que no se descarta haya influido en el accidente. Sin embargo, serán las autoridades quienes determinen las causas exactas de la caída.

El área fue resguardada momentáneamente por agentes municipales mientras se concluían las labores de auxilio. Las autoridades reiteraron el llamado a extremar precauciones al transitar cerca de canales y zonas de riesgo, especialmente durante horarios de poca visibilidad.

