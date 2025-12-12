Transportistas y Agricultores Advierten de Nuevos Bloqueos en Carreteras en Chihuahua

Después de varios días de bloqueos y manifestaciones en distintos puntos del país, transportistas y agricultores advirtieron que retomarán las protestas con nuevos cierres carreteros, al no alcanzar acuerdos con autoridades federales tras la aprobación de la nueva Ley General de Aguas y la reforma a la Ley de Aguas Nacionales.

El líder del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano, Eraclio Rodríguez, informó que las movilizaciones se reactivarán el martes 16 de diciembre, con acciones que incluirán bloqueos en carreteras federales, así como la toma de casetas de peaje y puentes internacionales, principalmente en zonas estratégicas para el comercio y la movilidad.

De acuerdo con los dirigentes del movimiento, las recientes mesas de diálogo no han derivado en compromisos claros que atiendan las demandas del sector agrícola, por lo que consideran necesario intensificar las protestas para ser escuchados por el gobierno federal.

Posibles afectaciones en carreteras, aduanas y puertos

Los líderes del movimiento señalaron que las nuevas acciones podrían generar afectaciones a la circulación vehicular y al transporte de mercancías, especialmente en cruces fronterizos y vialidades de alto flujo. Además, no descartaron que las protestas se amplíen a puertos marítimos, como una medida de presión adicional ante la falta de acuerdos.

Eraclio Rodríguez afirmó que el sector agrícola enfrenta un escenario complicado ante los cambios legales, por lo que reiteró que las movilizaciones buscan visibilizar el impacto que, aseguran, tendrá la legislación en el campo mexicano y en los productores de diversas regiones del país.

Ante este anuncio, se recomienda a la ciudadanía y al sector transportista mantenerse informados a través de canales oficiales, anticipar traslados y considerar rutas alternas, ya que las condiciones en carreteras, casetas y cruces internacionales podrían cambiar conforme se acerque la fecha de las manifestaciones.

