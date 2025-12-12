CFE Hará Corte de Luz en Tres Municipios de Chihuahua Este Día de Diciembre 2025

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que llevará a cabo una suspensión provisional del servicio eléctrico en diversas comunidades de los municipios de Madera, Gómez Farías y Namiquipa, a causa de trabajos de mantenimiento programados en las subestaciones Ruíz Cortínez (RCS), Namiquipa (NQA) y Nicolás Bravo (NCB).

El corte se realizará el domingo 14 de diciembre de 2025, de 08:00 a 16:00 horas, con una duración aproximada de ocho horas. La empresa señaló que estas maniobras son necesarias para mejorar la calidad del suministro en la región y garantizar la continuidad del servicio en los próximos meses.

Te podría interesar: Presunto Agente Estatal Asesina a Hombre en su Día Franco Tras Riña en Chihuahua

Más de 40 comunidades en Chihuahua serán afectadas por el corte programado

La suspensión impactará a múltiples localidades de los tres municipios.

En Namiquipa, se verán afectados:

El Centauro.

San Juan.

Providencia.

Buena Vista.

Teseachí.

Santa Ana.

Abraham González.

Rancho Márquez.

San José y anexas.

Agua Blanca.

Rancho Colorado.

Francisco I. Madero.

El Picacho.

Independencia.

Buena Vista.

El Pacífico.

División del Norte.

Oriente.

En Gómez Farías, las comunidades San José Babícora y Ejido Libertad no contarán con energía durante el horario señalado.

Día de la Virgen de Guadalupe: Así se Vive la Celebración en Chihuahua y Ciudad Juárez

En Madera, el corte abarcará:

Ejido El Largo Maderal.

La Mesa del Huracán.

Chuhuichupa.

La Norteña.

El Oso.

Campo El Dos.

Río Chico.

Las Varas.

Año de Hidalgo.

Socorro Rivera.

Nuevo Madera.

Nicolás Bravo.

La Martha.

El Alamillo.

Francisco Sarabia.

La CFE pidió comprensión a los usuarios, recordando que los trabajos solo pueden realizarse con líneas desenergizadas para proteger al personal técnico encargado del mantenimiento.

Historias recomendadas: