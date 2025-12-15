Aseguran Armamento y Droga en el Municipio de Aquiles Serdán, Chihuahua

Durante la rueda de prensa realizada la mañana de este lunes 15 de diciembre, encabezada por el secretario de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), Gilberto Loya, y el subsecretario de Estado Mayor, Luis Ángel Aguirre, se informó sobre el aseguramiento de armamento, equipo táctico y droga tras un operativo interinstitucional realizado en la comunidad de Santo Domingo, en el municipio de Aquiles Serdán, Chihuahua.

De acuerdo con la información oficial, en el operativo participaron elementos de inteligencia y despliegue de la SSPE, en coordinación con la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Agencia Estatal de Investigación.

Detección del inmueble y Aseguramiento

Fue el pasado domingo 14 de diciembre cuando, tras labores de observación desde el exterior del inmueble, los agentes detectaron actividades ilícitas, lo que derivó en el aseguramiento de:

9 armas largas

30 armas cortas

36 cargadores para arma larga

60 cargadores para arma corta

5 cargadores de tambor

Aproximadamente 5 mil cartuchos útiles.

14 chalecos balísticos

26 placas balísticas

Las autoridades también aseguraron diversas sustancias ilícitas, entre ellas:

9 kilogramos de marihuana

7.5 kilogramos de cocaína

110 gramos de heroína

435 gramos de metanfetamina

30 gramos de droga conocida como piedra

Será Puesto a Disposición de la Autoridad Federal

Todo lo asegurado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República, instancia que se encargará de continuar con las investigaciones correspondientes para deslindar responsabilidades.

La SSPE informó que este tipo de acciones forman parte de una estrategia permanente de inteligencia y coordinación interinstitucional, cuyo objetivo es debilitar a los grupos delictivos que operan en la región y reforzar la seguridad para proteger a la ciudadanía.

Decomisan armamento y droga tras operativo en Aquiles Serdán | Foto: SSPE

