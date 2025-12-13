Atacan a Balazos a Hombre en la Colonia Altavista de Ciudad Juárez

Un hombre resultó gravemente lesionado por impactos de arma de fuego y fue trasladado de emergencia a una clínica particular, luego de ser atacado por sujetos armados en la colonia Altavista, en Ciudad Juárez.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron en un domicilio ubicado en el cruce de las calles Helio y San Miguel, hasta donde arribaron varios sujetos que llamaron a una mujer, identificada como cuñada del ahora lesionado.

Te podría interesar: Mujer Muere a Balazos Afuera de su Casa en Ciudad Juárez; Intentaron Ingresar a su Domicilio

Al escuchar los llamados, el hombre salió del domicilio con la intención de dialogar con las personas que se encontraban afuera. Sin embargo, en ese momento los sujetos abrieron fuego en su contra, provocándole múltiples heridas por proyectil de arma de fuego.

Víctima fue trasladada por familiares a una clínica particular

Tras la agresión, familiares del lesionado actuaron de inmediato y lo trasladaron por sus propios medios a una clínica particular, donde fue ingresado en estado grave para recibir atención médica especializada. Hasta el momento no se ha informado oficialmente sobre su estado de salud.

Al lugar del ataque acudieron elementos de distintas corporaciones, quienes acordonaron la zona para preservar la escena y dar inicio a las primeras investigaciones. Agentes de la Fiscalía General del Estado se hicieron cargo de recabar información y evidencias que permitan esclarecer el ataque e identificar a los responsables.

Hallan Hombre Sin Vida Dentro de Motel en la Avenida Tecnológico de Ciudad Juárez

Hasta el momento no se ha dado a conocer información sobre personas detenidas, ni las posibles causas del ataque armado. Las autoridades continúan con las indagatorias correspondientes para determinar el móvil de la agresión y dar con los agresores.

Historias recomendadas: