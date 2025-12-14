Rescatan a Cinco Migrantes Privados de la Libertad en Ciudad Juárez; Hay Tres Detenidos

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua, en coordinación con la Guardia Nacional, logró el rescate de cinco personas que se encontraban privadas de la libertad en la colonia Tribuna, en Ciudad Juárez. Asimismo, fueron detenidos tres presuntos responsables por el delito de secuestro.

La detención ocurrió durante la tarde del pasado viernes 12 de diciembre, cuando elementos de la SSPE fueron alertados por un hombre que pidió auxilio tras haber escapado de un domicilio donde, presuntamente, se encontraba retenido contra su voluntad junto a su hermana y otras personas, bajo el resguardo de varios sujetos.

Detienen a Presuntos Responsables de Secuestro

Al arribar las autoridades al domicilio señalado, fue asegurado un hombre que fue plenamente reconocido como uno de los custodios del lugar. De igual manera, se procedió al aseguramiento de dos mujeres que resguardaban el acceso al interior de la casa.

Los detenidos fueron identificados como Martín G. A., Adriana Angélica L. P. y Andrea Cristina P. P., quienes fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado para la integración de la carpeta de investigación correspondiente.

Rescatan a Migrantes de un Domicilio en Ciudad Juárez

Al ingresar al inmueble, las autoridades localizaron a dos personas de nacionalidad ecuatoriana, dos guatemaltecas y un menor de edad, quienes informaron que fueron retenidos en el lugar con la finalidad de ser trasladados de manera ilegal a los Estados Unidos.

Hasta el momento se desconocen los nombres de las personas rescatadas. Se espera que, conforme avancen las investigaciones, las autoridades proporcionen mayor información.

