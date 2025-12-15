Alertan por Circulación Billetes Falsos en Chihuahua: Cómo Identificar Dinero Apócrifo

Ante el incremento de operaciones con dinero en efectivo durante la temporada decembrina 2025, autoridades de Seguridad Pública exhortaron a la ciudadanía a mantenerse atenta al momento de recibir billetes, a fin de evitar ser víctima de fraudes, luego de que se detectara la circulación de billetes falsos en el estado de Chihuahua.

Esto se debe al aumento en el uso de efectivo por compras, pagos y diversas transacciones propias de esta época del año, lo que genera un mayor riesgo de que la población reciba billetes apócrifos.

¿Cómo Identificar Billetes Falsos?

Rocío Burrola, de la Policía Municipal, explicó que existen algunas características que permiten identificar los billetes falsos de los verdaderos. Entre las principales recomendaciones se encuentra revisar la textura del papel, las marcas de seguridad y la calidad de las figuras impresas, las cuales deben ser nítidas y simétricas.

La funcionaria destacó que un billete verdadero debe ser resistente y de buena calidad, y no parecer una fotocopia, por lo que insistió en la importancia de dedicar unos segundos a realizar una revisión visual y táctil antes de aceptarlo para evitar fraudes

Tóquelo para detectar ciertos relieves o texturas, mírelo contra la luz y observe las marcas de agua y los hilos brillantes; las figuras e imágenes deben ser perfectamente simétricas, el papel es duro, resistente y de buena calidad, no como una fotocopia.

Finalmente, se informó que, en caso de detectar un billete falso, es importante no ponerlo en circulación y comunicarse de inmediato al número de emergencias 911 para realizar la denuncia correspondiente, a fin de evitar que otras personas sean afectadas.

