Conalep Chihuahua Tendrá Nuevas Carreras Técnicas para Ciclo 2026; ¿Cuáles Son?

Directivos del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Chihuahua (Conalep) presentaron las nuevas carreras técnicas que se incorporarán a partir del próximo año 2026 en los ocho planteles que operan en la entidad.

Durante una conferencia de prensa, el director general del Conalep Chihuahua, Omar Bazán Flores, informó que la actualización de la oferta educativa responde a las necesidades actuales del sector productivo, así como a la transformación tecnológica y social que enfrenta el estado de Chihuahua.

El titular del subsistema explicó que las nuevas opciones académicas están alineadas al Marco Curricular Común de la Educación Media Superior y a la Nueva Escuela Mexicana, con el objetivo de ofrecer mayores oportunidades de formación a la juventud chihuahuense.

Te podría interesar: Transportistas y Agricultores Advierten de Nuevos Bloqueos en Carreteras en Chihuahua

Conalep tendrá carreras de enfermería, IA y microelectrónica en Chihuahua

Entre las nuevas carreras destaca Enfermería General, la cual se impartirá en los planteles Chihuahua I, Cuauhtémoc, Delicias y Parral. Las autoridades educativas explicaron que esta especialidad busca atender la alta demanda social y laboral en el sector salud, tanto en instituciones públicas como privadas, además de reforzar la atención en comunidades con escasez de personal especializado, como la Sierra Tarahumara.

Además, como parte de la respuesta a la transformación digital, el Conalep incorporará la carrera de Ciencias de Datos e Inteligencia Artificial en el plantel Chihuahua II, donde se formarán técnicos con conocimientos en programación, análisis de datos, aprendizaje automático y uso ético de la información.

Asimismo, para impulsar el desarrollo industrial y tecnológico en la región fronteriza, se anunció la carrera de Microelectrónica y Semiconductores, que se impartirá en los planteles Juárez I y Juárez II, enfocada en la formación de talento especializado para la industria de componentes electrónicos y automatización.

¿Saldrás de Vacaciones? La SSPM Lanza Alerta para Evitar Robos en Ciudad Juárez

Presentan el Programa de Cursos y Certificaciones 2026

De igual manera, se dio a conocer la actualización de los Trayectos Técnicos en diversas carreras ya existentes. Estas especializaciones se desarrollan a partir del cuarto semestre y permiten fortalecer las competencias profesionales del alumnado en áreas específicas.

Durante el evento también se presentó el Programa de Cursos y Certificaciones 2026, el cual contempla capacitaciones en alfabetización digital, inteligencia artificial generativa, ciberseguridad e inglés con certificación internacional, dirigidas a estudiantes, docentes y personal administrativo.

Historias recomendadas: